Сборная Эстонии не смогла справиться с олимпийскими чемпионами из Франции и вылетает с домашнего чемпионата Европы по волейболу

Первая партия получилась легкой прогулкой для олимпиоников из Франции — такое ощущение, что Нгапет забивал из всех возможных позиций, и от блока, и со спайком по линии, и со второй. Только когда французы сделали счет 17:10 в свою пользу начала завязываться какая-то борьба. Но в итоге в финале сета остались те же +7 в пользу сборной Франции — 25:18.

Во второй партии наша сборная временами показывала игру, которую она должна была показывать в ключевом матче группового турнира — самом первом, с Латвией. Получались и первый темп, и хорошие линейные атаки. Но на счете это не сказалось и снова поражение — 17:25.

В третьем сете упорная борьба шла примерно до середины, когда команды шли вровень и наша сборная показывала великолепную игру. Но все сломалось в моменте, когда мяч после прекрасной атаки сборной Эстонии совсем немного разминулся с линией площадки, и тут же французы закрепили преимущество хорошей подачей Бризара. Дальше был неуверенный прием нашей сборной и, увы, поражение в третьей партии кряду, которое завершило этот провальный для сборной Эстонии домашний чемпионат Европы.

Эстония — Франция

0:3 (18:25, 17:25, 19:25)