Бензема и Мбаппе принесли Франции еще один футбольный трофей

Финал турнира состоялся в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

На 64-й минуте счет открыл Микель Ойарсабаль, но французы отыгрались и победили благодаря голам Карима Бензема и Килиана Мбаппе. Второй гол вызвал многочисленные споры, так как форвард французов, возможно, мог находиться в положении вне игры.

Лига наций - международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Впервые был запланирован на 2018 год в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе. Частота проведения турнира — раз в 2 года, выявление победителя — по нечётным годам.

Французы стали первой командой, которая выиграла три международных турнира – чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций.

Испания — Франция 1:2 (0:0)

10 октября, 21.45, ”Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)”

Голы:

1:0 — 64 Ойарсабаль, 1:1 — 66 Бензема, 1:2 — 80 Мбаппе.

Испания — Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Алонсо, Сарабия (Пино, 61), Родри (Форнальс, 84), Ферран Торрес (Мерино, 84), Бускетс, Ойарсабаль, Гави (Коке, 75).

Франция — Льорис, Эрнандес, Варан (Упамекано, 43), Кунде, Павар (Дюбуа, 80), Погба, Тчуамени, Кимпембе, Гризманн (Верету, 90), Мбаппе, Бензема.

Предупреждения:

Погба (46), Кунде (55), Лапорт (86), Мбаппе (89).

Третье место в турнире заняла команда Италии, переигравшая бельгийцев (2:1).