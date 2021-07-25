ОИ-2020 | Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 17 лет

Ни один баскетболист сборной США не смог преодолеть рубеж в 20 набранных очков, а самым результативным игроком стал недавний чемпион НБА в составе ”Милуоки” Дрю Холидэй (18 очков).

Это поражение стало для американцев первым на Олимпиадах с 2004 года. Тогда команда с Тимом Данканом в составе проиграла в полуфинале турнира в Афинах (81:89).

Затем американцы побеждали в 2008, 2012 и 2016 годов во всех 8 встречах турнира. Учитывая победу в матче за бронзу на Олимпиаде 2004 года с Литвой, победная серия США длилась 25 игр.

Результаты других матчей ниже.

Баскетбол

Мужчины

Группа A

Иран — Чехия 78:84 (19:25, 11:21, 16:21, 32:17)

25 июля, 04.00, ”Saitama Super Arena”

Иран: Якчали (23), Джамшиди (16 + 7 передач + 7 потерь), Хаддади (15 + 10 подборов), Никха Бахрами (8), Каземи (5) — старт; Резаеифар (4), Джалалпур (3), Ростампур (2), Джерамипур (2), Вахеди (0).

Чехия: Веселы (11 + 7 подборов), Балвин (9 + 8 подборов), Саторански (6 + 8 подборов + 8 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Богачик (6), Сегналь (0) — старт; Ауда (16), Шилб (14), Йелинек (7), Ширжина (5), Палыза (5), Петерка (5).

Франция — США 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20)

25 июля, 15.00, ”Saitama Super Arena”

Франция: Фурнье (28 + 5 потерь), Гобер (14 + 9 подборов), Де Коло (13), Ябуселе (6), Батюм (5) — старт; Фалль (7), Эртель (5), Пуарье (3), Луваву-Кабарро (2), Корнели (0).

США: Адебайо (12 + 10 подборов), Лиллард (11), Дюрэнт (10), Лавин (8), Грин (2) — старт; Холидэй (18 + 7 подборов), Тейтум (9), Букер (4), Макги (2), Джонсон (0), Миддлтон (0).

Положение команд: Франция — 1-0, Чехия — 1-0, Иран — 0-1, США — 0-1.

Группа B