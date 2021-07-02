КАК ЭТО БЫЛО | Испания вытащила невероятную серию пенальти у Швейцарии и вышла в полуфинал

Сборная Испании забила быстрый гол. Уже на 7-й минуте после розыгрыша углового мяч отскочил к Жорди Альбе, и после его дальнего удара рикошетом от швейцарца Закарии влетел в ворота.

В дальнейшем первый тайм проходил под диктовку команды-фаворита, испанцы много контролировали мяч и сделали в пять раз больше точных передач, чем соперник, но до реальных угроз до перерыва дело не дошло.

В самом начале второго тайма у Испании была отличная возможность увеличить отрыв в счете, но Ольмо с линии штрафной пробил прямо в Зоммера. А 10 минут спустя Закария имел шансы отыграться за автогол — он выше всех выпрыгнул в штрафной соперника после подачи углового, но мяч прошел в сантиметрах от штанги. На 64-й минуте на передачу партнера на углу вратарской откликнулся Цубер, но ему в окружении двух защитников не удалось переиграть Унаи Симона.

Однако уже через пять минут Швейцария отыгралась. Два испанских защитника не поделили мяч у своей штрафной, и Фройлер сумел отпасовать на Шакири, который в свою очередь переадресовал его точно в дальний нижний угол. 1:1 — за 20 минут до конца основного времени.

Увы для швейцарцев, на 76-й минуте Фройлер из героя превратился в антигероя. За подкат сзади против Коке он получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, однако сборная Петковича устояла до свистка, возвестившего об окончании основного времени матча.

На 92-й минуте вышедший на замену вместо Мораты Жерар Морено замыкал прострел, но в лучшем стиле своего партнера по команде не сумел попасть в ворота с двух метров. До конца первого дополнительного тайма испанцы упустили несколько выгодных возможностей, одну из лучших игр на этом чемпионате показал голкипер швейцарцев и "Боруссии" Зоммер.

Второй дополнительный тайм превратился в бенефис вратаря швейцарцев, который вставал на пути мяча, когда гол уже, казалось, неминуем.