КАК ЭТО БЫЛО | Испания вытащила невероятную серию пенальти у Швейцарии и вышла в полуфинал(23)
Сборная Испании забила быстрый гол. Уже на 7-й минуте после розыгрыша углового мяч отскочил к Жорди Альбе, и после его дальнего удара рикошетом от швейцарца Закарии влетел в ворота.
В дальнейшем первый тайм проходил под диктовку команды-фаворита, испанцы много контролировали мяч и сделали в пять раз больше точных передач, чем соперник, но до реальных угроз до перерыва дело не дошло.
В самом начале второго тайма у Испании была отличная возможность увеличить отрыв в счете, но Ольмо с линии штрафной пробил прямо в Зоммера. А 10 минут спустя Закария имел шансы отыграться за автогол — он выше всех выпрыгнул в штрафной соперника после подачи углового, но мяч прошел в сантиметрах от штанги. На 64-й минуте на передачу партнера на углу вратарской откликнулся Цубер, но ему в окружении двух защитников не удалось переиграть Унаи Симона.
Однако уже через пять минут Швейцария отыгралась. Два испанских защитника не поделили мяч у своей штрафной, и Фройлер сумел отпасовать на Шакири, который в свою очередь переадресовал его точно в дальний нижний угол. 1:1 — за 20 минут до конца основного времени.
Увы для швейцарцев, на 76-й минуте Фройлер из героя превратился в антигероя. За подкат сзади против Коке он получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, однако сборная Петковича устояла до свистка, возвестившего об окончании основного времени матча.
На 92-й минуте вышедший на замену вместо Мораты Жерар Морено замыкал прострел, но в лучшем стиле своего партнера по команде не сумел попасть в ворота с двух метров. До конца первого дополнительного тайма испанцы упустили несколько выгодных возможностей, одну из лучших игр на этом чемпионате показал голкипер швейцарцев и "Боруссии" Зоммер.
Второй дополнительный тайм превратился в бенефис вратаря швейцарцев, который вставал на пути мяча, когда гол уже, казалось, неминуем.
Несмотря на то, что испанцы начали серию пенальти с попадания в штангу Бускетса, именно они — в основном благодаря вратарю Унаи Симону, отразившему два удара и настолько смутившему Варгаса, что тот пробил выше ворот — оказались сильнее 3:1. Испания проходит в полуфинал.
Швейцария — Испания 1:1 (Испания побеждает в серии пенальти 1:3)
2 июля, 19.00, ”Газпром Арена”
Голы:
0:1 – 8, автогол Закария, 1:1 – 68 Шакири.
Швейцария – Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер (Мбабу, 100), Закария (Шер, 100), Фройлер, Цубер (Фасснахт, 90), Шакири (Соу, 81), Сеферович (Гавранович, 82), Эмболо (Варгас, 23).
Испания – Унаи Симон, Пау Торрес (Тиаго Алькантара, 113), Аспиликуэта, Лапорт, Альба, Сарабия (Ольмо, 46), Бускетс, Педри (Родри, 119), Коке (Льоренте, 90), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 90), Мората (Жерар Морено, 54).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 1:2, 1:3.
Предупреждения:
Видмер (67), Лапорт (90), Гавранович (120).
Удаление:
Фройлер (77).
До матча
Обе команды могли с успехом промахнуться мимо четвертьфинала. Сборная Испании выигрывала в два мяча в матче 1/8 финала с Хорватией, позволила сопернику сравнять счет и победила лишь в дополнительное время (5:3). Швейцарцы же напротив отыграли дефицит в два мяча у сборной Франции и преподнесли едва ли не главную сенсацию Евро-2020, обыграв чемпионов мира по пенальти.
Испания и Швецария совсем недавно играли между собой в прошлом розыгрыше Лиги наций УЕФА осенью прошлого года. Дома испанцы победили 1:0, а в Швейцарии хозяева выигрывали до 89-й минуты, но гостям все же удалось сравнять счет, и матч завершился вничью 1:1. Однако в Санкт-Петербурге ничья исключена.
У сборной Швейцарии из-за перебора желтых карточек не примет участие в матче ключевой полузащитник Гранит Джака, для которого матч с Испанией должен был стать 99-м в составе национальной команды.
Начало матча в 19.00 по таллиннскому времени.