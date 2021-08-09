Россия продолжит выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского и на ОИ-2022

"Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции", — цитирует Позднякова "РИА Новости".

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет попали Олимпиада и чемпионаты мира. РУСАДА решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в феврале будущего года в Пекине. Следующая летняя Олимпиада состоится в 2024 году в Париже.

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