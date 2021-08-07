ПОДКАСТ | "Кровати и еда — отличные". Золотая медалистка ОИ-2020 Ирина Эмбрих рассказала о закулисье олимпийской деревни в Токио

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"Да, кровати картонные. Спать было удобно, матрасы хорошие. Кровать очень прочная, — ответила на самый спорный вопрос Олимпиады-2020 Ирина Эмбрих. — Душ скромный, маленький, но терпимо. Мы жили в четырехкомнатной квартире. У каждой была своя комната. Две душевые, гостиная. Стены непокрашенные, видимо, потом квартиры пойдут на продажу, так обычно всегда происходит. Жили на 13 этаже, остановка на автобус тоже была номер 13".

До тренировочного зала нужно было добираться на автобусе 40 минут. "То есть ты полдня тратишь только на это. Время пролетало быстро. Смотрели на фехтование, была аккредитация на бои. Любой другой вид тоже можно было смотреть со стадиона.

У нас в комнате был телевизор — смотрели на наших ребят. На каждый вид спорта свой канал, на каждый вид спорта, любой матч. Мы болели за эстонских спортсменов, когда было время. В целом люблю смотреть баскетбол, спортивную гимнастику. Сама занималась художественной гимнастикой до 12 лет".

О питании в Японии ходят легенды. Действительно спортсменам предлагают один рис? "Мы ели в столовой, она была огромной. Там не было особых ограничений, только между столами были прозрачные перегородки между людьми. Еда была разной, можно было найти любую кухню. Очень хорошее питание, давали суши, пиццу, пасту, европейской еды было много, не только рис", — сказала Ирина.

В олимпийской деревне можно было найти все, куда мы обычно ходим в городе. "Бесплатно можно было сходить в парикмахерскую, маникюр, массаж. Но мы никуда не ходили, не стали рисковать. Мало ли сделают не очень удачно, испортят ногти. Все-таки руки это наш рабочий инструмент. Еще были тренажерные залы, любой вид досуга", — добавила она.

В подкасте мы обсудили подработки олимпийских чемпионок, развитие фехтования в стране, выступление эстонских спортсменок за сборную России и многое другое.