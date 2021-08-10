"Я решил помочь". Азербайджанский каратист признался в умышленном проигрыше на Олимпиаде?

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио и многократный чемпион мира по карате из Азербайджана Рафаэль Агаев после поражения в финале от итальянца в весовой категории до 75 кг рассказал, как решил помочь сопернику выйти из группы.

Карате в Токио-2020 дебютировал на Олимпадах. На Олимпиаде в Париже в 2024 году этого вида спорта уже не будет. Когда карате вернется в программу Олимпийских игр — непонятно. Поэтому в Токио каратисты пытались выступить на максимуме своих возможностей, чтобы завоевать олимпйискую медаль.

В весовой категории до 75 кг главным фаворитом был каратист из Азербайджана Рафаэль Агаев. Спортсмена называют "бриллиантом мирового карате". Он считается одним из самых титулованных каратистов мира. Но золото Олимпиады он не выиграл — в финале его одолел итальянец Луиджи Буза.

Агаев начал турнир уверенно. На групповом этапе он победил четырех соперников и досрочно вышел в полуфинал. В последнем поединке группового этапа титулованный спортсмен уступил как раз итальянцу, с которым сразился позднее в финале.

Буза выиграл и второй поединок (1:0). Итальянец стал олимпийским чемпионом, а Агаев принес своей стране первое серебро на Играх в Токио. После финала азербайджанский каратист сказал, что больше сражался не с соперником, а с судьями.

"Засчитай судьи в финале мой удар — а после него на сопернике не было никаких царапин или крови, то есть чистое очко — все могло сложиться иначе. Но все уже позади. Я взял серебро, чему тоже рад. В любом случае считаю себя первым в мире карате. Это не какое-то самодовольство. Я многократно становился чемпионом мира, но никогда не говорил о себе самоуверенно. Мои результаты все показывают", — приводит слова серебряного призера Олимпиады Azerisport.

После финала Рафаэль не подал руку итальянцу, так как посчитал его победу незаслуженной, а позже фактически признался, что намеренно проиграл итальянцу еще на групповом этапе.