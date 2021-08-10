"Я решил помочь". Азербайджанский каратист признался в умышленном проигрыше на Олимпиаде?(1)
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио и многократный чемпион мира по карате из Азербайджана Рафаэль Агаев после поражения в финале от итальянца в весовой категории до 75 кг рассказал, как решил помочь сопернику выйти из группы.
Карате в Токио-2020 дебютировал на Олимпадах. На Олимпиаде в Париже в 2024 году этого вида спорта уже не будет. Когда карате вернется в программу Олимпийских игр — непонятно. Поэтому в Токио каратисты пытались выступить на максимуме своих возможностей, чтобы завоевать олимпйискую медаль.
В весовой категории до 75 кг главным фаворитом был каратист из Азербайджана Рафаэль Агаев. Спортсмена называют "бриллиантом мирового карате". Он считается одним из самых титулованных каратистов мира. Но золото Олимпиады он не выиграл — в финале его одолел итальянец Луиджи Буза.
Агаев начал турнир уверенно. На групповом этапе он победил четырех соперников и досрочно вышел в полуфинал. В последнем поединке группового этапа титулованный спортсмен уступил как раз итальянцу, с которым сразился позднее в финале.
Буза выиграл и второй поединок (1:0). Итальянец стал олимпийским чемпионом, а Агаев принес своей стране первое серебро на Играх в Токио. После финала азербайджанский каратист сказал, что больше сражался не с соперником, а с судьями.
"Засчитай судьи в финале мой удар — а после него на сопернике не было никаких царапин или крови, то есть чистое очко — все могло сложиться иначе. Но все уже позади. Я взял серебро, чему тоже рад. В любом случае считаю себя первым в мире карате. Это не какое-то самодовольство. Я многократно становился чемпионом мира, но никогда не говорил о себе самоуверенно. Мои результаты все показывают", — приводит слова серебряного призера Олимпиады Azerisport.
После финала Рафаэль не подал руку итальянцу, так как посчитал его победу незаслуженной, а позже фактически признался, что намеренно проиграл итальянцу еще на групповом этапе.
"Бывают и закулисные события, которые никто не видит, и о них знаю только я. Но в жизни в первую очередь нужно быть человеком. Завоевать чемпионство — легко, а оставаться человеком — это тяжело. Есть некоторые вещи, о которых не хочу распространяться. Но человек, взявший сегодня золото… Были некоторые действия, он мог и не выйти из группы, и я решил помочь ему", — рассказывал Агаев азербайджанскому изданию.
Пока совершенно не понятно, являются ли его слова признанием в нечестной борьбе или это просто оправдание неприятного поражения. Если Агаев намеренно проиграл бой, то это прямое нарушение правил, за которое спортсмена могут дисквалифицировать. МОК должен провести расследование.
На Олимпиаде-2012 в Лондоне за отсутствие спортивной борьбы были наказаны сразу четыре пары спортсменок, выступавшие в турнире по бадминтону. Китаянки, кореянки и индонезийки на той Олимпиаде досрочно вышли из группы и решили "слить" по одной игре, чтобы получить потенциально более слабых соперниц в плей-офф. Спортсменок дисквалифицировали за "явное отсутствие стремления к победе", и продолжить борьбу за медали они уже не смогли.