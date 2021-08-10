Участница Олимпийских игр найдена мертвой в возрасте 24 лет(1)
Подмор представляла свою страну на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и Играх Содружества 2018 года, но не входила в команду, участвовавшую в только что завершившихся Олимпийских играх в Токио.
Представитель полиции Новой Зеландии сообщил, что в понедельник в Вайкато, что на Северном острове Новой Зеландии, был зарегистрирован случай скоропостижной смерти. ”Полиция от имени и по поручению коронера проводит расследование”, — сказал он.
Брат Подмор — Митчелл — написал в Facebook: ”Покойся с миром, моя замечательная сестра и любимая дочь Фила Подмора. Ты навсегда останешься в наших сердцах”.
Как сообщает ОКНЗ, новости о смерти Подмор уже достигли Токио, где сейчас находится команда велосипедистов Новой Зеландии, готовящаяся вернуться домой.
”Мы будем поддерживать членов её команды и — по возвращении домой — остальных спортсменов”, — говорится в заявлении ОКНЗ.
”Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем представителям Новой Зеландии, которые скорбят об этой утрате. Оливия с честью и гордостью представляла Новую Зеландию как на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, так и на Играх Содружества в Голд-Косте в 2018 году. Она была ценным членом команды, и чувство потери коснётся всего спортивного сообщества Новой Зеландии”.
Подмор, ставшая чемпионкой Новой Зеландии по кейрину в 2017 году, участвовала в спринте, кейрине и командном спринте на Олимпийских играх в Рио и Играх Содружества в Голд-Косте.
Легенда австралийского велотрека Анна Мирз тоже выразила свои соболезнования.
”Мое сердце разрывается от мысли о том, что оборвалась такая молодая жизнь. Пожалуйста, попроси о помощи, если ты чувствуешь себя одиноким, потерянным, беспомощным, если тебе больно”.
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