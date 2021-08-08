ОИ-2020 | Российские гандболистки проиграли финал Олимпиады француженкам

После победы в полуфинале над лидерами мирового гандбола, норвежками, казалось, что путь к золоту для россиянок открыт. Но физически мощная команда Франции сохранила на финал больше сил.

В первом тайме россиянке в самом начале смогли повести в счете, но вскоре преимущество француженок закрепилось — они постоянно сохраняли отрыв в 2-3 мяча.

Во втором тайме россиянки пропустили рывок француженок в шесть (!) мячей и сохранился до конца матча. Команда России безыскусно атаковала во французского вратаря и глупо удалялась. Итоговая победа сборной Франции — 25:30.

Напомним, что женская сборная России по гандболу выиграла прошлые Олимпийские игры, в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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