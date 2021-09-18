Международная федерация гимнастики назвала сложнейший элемент в честь олимпийского чемпиона из России

Новый технический элемент Нагорный показал на чемпионате Европы — 2021 в Базеле. Россиянин исполнил тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет присвоил элементу высшую категорию сложности (I).

Нагорный стал победителем Олимпийских игр-2020 в командном многоборье, и завоевал бронзу в упражнениях на перекладине и в индивидуальном многоборье.