18.09.2021, 08:10
Международная федерация гимнастики назвала сложнейший элемент в честь олимпийского чемпиона из России
Фото: Scanpix
Международная федерация гимнастики (FIG) назвала один из элементов программы в спортивной гимнастике в честь российского спортсмена Никиты Нагорного. Об этом сообщает сайт организации.
Новый технический элемент Нагорный показал на чемпионате Европы — 2021 в Базеле. Россиянин исполнил тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет присвоил элементу высшую категорию сложности (I).
Нагорный стал победителем Олимпийских игр-2020 в командном многоборье, и завоевал бронзу в упражнениях на перекладине и в индивидуальном многоборье.