Тина Канделаки: "Запад создает негативный образ России с помощью засуживания наших спортсменов"(10)
”Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золотой медали, нужно взглянуть на медальный зачет и вспомнить, как запад создает негативный образ нашей страны. Авторы такого подхода не позволят нашей стране войти в число лидеров мирового спорта.
Деморализация России должна четко проявляться в плохих результатах на крупнейших международных соревнованиях. Когда стало очевидно, что российские спортсмены, несмотря ни на что, побеждают, им пришлось жульничать, как за покерным столом.
Они ударили нас в художественной гимнастике, где в личных соревнованиях мы были сильнейшей сборной в течение 25 лет, чтобы доказать, что Россия не является непобедимой страной. Но на этой Олимпиаде стало очевидно обратное: Россия непобедима силой духа своего народа.
Все это только начало. Думаю, Игры в Токио были просто разминкой. В столице Китая их мировоззрение столкнется как с американским, так и с нашим. Так что не будем расслабляться. Впереди Пекин-2022”, — написала Канделаки.