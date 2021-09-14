Олимпийский чемпион из Украины все-таки не хочет менять спортивное гражданство

”В связи с последними новостями хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ. Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецке и на Олимпийских играх в Рио 2016 года я поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другую страну и даже не думал об этом, тем более с моей ситуацией с отстранением. Я понимаю, что мои слова перевернули с ”ног на голову” для громких заголовков. Я освещал происходящее внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны”, — написал Верняев.