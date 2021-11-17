Олимпийское движение решило разобраться с трансгендерами

Концепция состоит из 10 принципов. Однако в МОК считают, что детальной разработкой критериев отбора должны заниматься спортивные федерации.

Каждый спортсмен сможет участвовать в соревнованиях, независимо от трансгендерной идентичности или половых различий. Уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить степень получаемого преимущества.

МОК считает, что нельзя заставлять спортсменов проходить обследования для определения физического пола.

Напомним, что первым в истории спортсменом-трансгендером стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике. Спортсменка закончила свое выступление на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки.