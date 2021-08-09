09.08.2021, 22:28
Пятикратная чемпионка мира Анна Насекина о судействе в Токио, победе Линой Ашрам и политике в спорте(8)
Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анна Насекина в интервью ”И Грянул Грэм” поделилась своим мнением о прошедшей Олимпиаде в Токио, рассказала как устроена система судейства в субъективных видах спортах, вроде синхронного плавания и гимнастики. Также она высказала свое мнение о судействе на турнире по художественной гимнастике.
Российская спортсменка Дина Аверина, которая считалась фавориткой, уступила израильской спортсменке Линой Ашрам. Российский олимпийский комитет заявил протест и назвал судейство несправедливым.
Насекина также призналась, что выступать без зрителей — это то еще испытание, а также рассказала, что чувствуют спортсмены, когда слышат гимн своей страны при награждении.
Она также ответила на вопрос: существует ли предвзятое отношение со стороны судей и членов других команд к российским спортсменам?
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