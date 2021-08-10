Организаторы хоть как-то думали, прежде чем включать в олимпийскую программу какой-то вид спорта? Блогер RusDelfi о 339 комплетах наград

Сборная США в очередной раз завоевала больше всех золотых медалей на Олимпийских играх. Если кто-то болел за сборную США в этом зачете — могу только поздравить. Кто не болел — тоже поздравляю.

Лично я считал неофициальный командный зачет крайне странным явлением с самой первой увиденной мной Олимпиады. Так как даже ребенком я понимал, что золото в горных лыжах одного спортсмена не может быть лучше бронзы в фигурном катании другого спортсмена. Виды спорта разные, спортсмены разные, страны разные, ценность достижения для спортсмена и страны разные.

Потом я узнал, что условия, по которым проводятся соревнования, количество видов спорта, количество разыгрываемых комплектов наград постоянно меняются, причем не по четким правилам, а по велению правой пятки небольшой группы людей.

ОИ 2020 в Токио: 339 комплектов олимпийских медалей.

ОИ 2016 в Рио: 306 комплектов олимпийских медалей.

ОИ 2012 в Лондоне: 302 комплекта олимпийских медалей.

Сомнительно, что организаторы Олимпиады вообще хоть как-то думали, прежде чем включать в олимпийскую программу какой-то вид спорта. Некоторые виды включали в программу, потом исключали из нее, потом снова включали.

Наиболее показательным примером ”выборочного” включения является появление в олимпийской программе каратэ. Вид спорта включили в программу в аккурат в Олимпиаде в Токио. Кии-яя!

И казалось бы ладно, включили и включили. Но тут грянул гром: федерации не менее уважаемых единоборств заявили, что тоже хотят. Но ММА, кикбоксинг и другие виды контактных единоборств просто ”отшили”.

При этом программы любого вида спорта, даже самого старого и уважаемого, могут изменяться. Могут разыграть больше комплектов медалей, могут — меньше. Все зависит от конъюнктуры и влиятельности той или иной федерации.

В художественной гимнастике отдельные виды программы не разыгрываются. В спортивной — разыгрываются.