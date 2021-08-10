Организаторы хоть как-то думали, прежде чем включать в олимпийскую программу какой-то вид спорта? Блогер RusDelfi о 339 комплетах наград(1)
Сборная США в очередной раз завоевала больше всех золотых медалей на Олимпийских играх. Если кто-то болел за сборную США в этом зачете — могу только поздравить. Кто не болел — тоже поздравляю.
Лично я считал неофициальный командный зачет крайне странным явлением с самой первой увиденной мной Олимпиады. Так как даже ребенком я понимал, что золото в горных лыжах одного спортсмена не может быть лучше бронзы в фигурном катании другого спортсмена. Виды спорта разные, спортсмены разные, страны разные, ценность достижения для спортсмена и страны разные.
Потом я узнал, что условия, по которым проводятся соревнования, количество видов спорта, количество разыгрываемых комплектов наград постоянно меняются, причем не по четким правилам, а по велению правой пятки небольшой группы людей.
Сомнительно, что организаторы Олимпиады вообще хоть как-то думали, прежде чем включать в олимпийскую программу какой-то вид спорта. Некоторые виды включали в программу, потом исключали из нее, потом снова включали.
Наиболее показательным примером ”выборочного” включения является появление в олимпийской программе каратэ. Вид спорта включили в программу в аккурат в Олимпиаде в Токио. Кии-яя!
И казалось бы ладно, включили и включили. Но тут грянул гром: федерации не менее уважаемых единоборств заявили, что тоже хотят. Но ММА, кикбоксинг и другие виды контактных единоборств просто ”отшили”.
При этом программы любого вида спорта, даже самого старого и уважаемого, могут изменяться. Могут разыграть больше комплектов медалей, могут — меньше. Все зависит от конъюнктуры и влиятельности той или иной федерации.
В художественной гимнастике отдельные виды программы не разыгрываются. В спортивной — разыгрываются.
В Лондоне в фехтовании разыгрывалось 10 комплектов наград и никакого гольфа не было. В Токио был гольф и стали разыгрывать 12 комплектов наград в фехтовании.
Сейчас идет сбор подписей за то, чтобы включить в олимпийскую программу снукер. И, надо отметить, у этого вида спорта отличные шансы — как по мне, он куда зрелищней какого-нибудь софтбола или настольного тенниса. Раньше формальным препятствием была недостаточная распространенность в мире. Сейчас в него отлично играют, например, китайцы.
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