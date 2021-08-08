Сванидзе о деле Тимановской: "Лукашенко им сказал — без медалей не возвращайтесь"

”Во-первых, на мой взгляд, там было острое предисловие, потому что, как известно, Лукашенко выступил с довольно жестким предупреждением того, что без медалей вообще могут не возвращаться — примерно так это выглядело”, — сказал Сванидзе. И добавил.

”Я думаю, что все чиновники НОК Беларуси очень сильно напряглись, потому что это их касалось больше, чем спортсменов. Со спортсменов что взять — они бегают, прыгают, мячик пинают — могут уехать, если что. А с чиновников могут снять скальпы, поэтому, я думаю, они транслировали свой страх на нижестоящих, на спортсменов, я думаю, что они там пытались закрутить гайки, поэтому, я думаю, что атмосфера там была в команде соответствующая”, — добавил он.

Дальше ситуация стала развиваться по ”незапланированному сценарию”.

”И когда эта девочка (Тимановская) подняла скандал по поводу того, что ее поставили на ту дисциплину, которой она не занималась, то ей сразу попытались дать по шее. Она, во-первых, по-видимому, человек с чувством собственного достоинства, во-вторых, возможно, она почувствовала, что дело пахнет керосином, потому что ее могли загрузить в самолет и отправить в Минск. И она, может, помимо прочего, просто испугалась и имела на это все основания, поэтому она устроила бучу”, — сказал Сванидзе.

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