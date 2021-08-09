Кристина Тимановская выставила на аукцион свою медаль

Все средства от продажи медали будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку спортсменам Беларуси, находящимся в оппозиции к режиму Лукашенко.

1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от нее вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что её хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политического убежища за рубежом, так как опасается преследования на родине.

После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. 4 августа она вылетела из Токио в Варшаву через Вену. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что тренер попросил Тимановскую отказаться от выступления в связи с рекомендацией медиков, обеспокоенных эмоциональным и психологическим состоянием спортсменки.

Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации на Играх в Токио главного тренера белорусской сборной по легкой атлетике Юрия Моисевича и представителя команды Артура Шимака. МОК считает, что они причастны к попытке выслать из Токио Кристину Тимановскую.