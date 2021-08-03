МОК проведет собственное расследование по делу Тимановской

”Мы ожидаем отчет от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить все факты. Это займет время”, — сообщил Адамс.

Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

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