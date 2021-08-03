03.08.2021, 07:55
МОК проведет собственное расследование по делу Тимановской(8)
Фото: Scanpix
Международный олимпийский комитет (МОК) начинает собственное расследование по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую насильно пытались депортировать на родину после ее видеообращения. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на слова официального представителя МОК Марка Адамса.
”Мы ожидаем отчет от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить все факты. Это займет время”, — сообщил Адамс.
Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.
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