03.08.2021, 11:41
Грузинский толкатель ядра отстранен за допинг прямо перед выходом на арену(7)
Foto: Sergei Karpukhin / TASS / Scanpix
Международное агентство допинг-тестирования отстранило грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна от Олимпийских игр в Токио за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщается на официальном сайте организации, в пробе спортсмена, взятой 31 июля, были обнаружены запрещенные анаболические стероидные препараты.
Грузинский атлет может оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также он имеет право запросить анализ пробы В.
36-летний Абрамян является чемпионом Грузии в помещении и серебряным призером первенства страны. Он должен был стартовать на Играх в Токио 3 августа.
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