МОК не обнаружил положительных допинг-тестов у российских спортсменов на Олимпиаде-2020

”85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов”, — заявил Адамс.

Ранее глава МОК Томас Бах поделился мнением по поводу выступления команды ОКР на Олимпиаде.

”Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому россияне имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством ВАДА”, — цитирует Баха немецкое агентство DPA.

В настоящее время в активе российских олимпийцев 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Наши спортсмены располагаются на пятом месте в общекомандном медальном зачёте.