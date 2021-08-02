02.08.2021, 09:45
МОК не обнаружил положительных допинг-тестов у российских спортсменов на Олимпиаде-2020(23)
Foto: Andres Putting
Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.
”85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов”, — заявил Адамс.
Ранее глава МОК Томас Бах поделился мнением по поводу выступления команды ОКР на Олимпиаде.
”Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому россияне имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством ВАДА”, — цитирует Баха немецкое агентство DPA.
В настоящее время в активе российских олимпийцев 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Наши спортсмены располагаются на пятом месте в общекомандном медальном зачёте.