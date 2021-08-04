Легкая атлетика США тоже на допинге – поймали 7 звезд за год, и они смешно оправдываются

Впервые три допинг-теста Кристиан пропустил еще в 2019-м, но тогда его оправдали, найдя нестыковки в датах. С тех пор Коулмен выиграл 100-метровку на ЧМ, а в июне 2020-го его вновь отстранили — все по той же причине. Тогда Коулмен злился и обвинял допинг-службы: вроде как его слишком часто тестируют, это мешает и приводит к стрессам.

С ним связан, наверное, самый громкий допинг-случай в американской легкой атлетике в последние годы (не считая дела Ша’Кэрри Ричардсон, но об этом позже).

Эти объяснения не устроили AUI, и Стивенс получила бан на 18 месяцев. Могло быть и хуже — тем не менее, Токио-2020 она пропускает.

Один из пропусков Стивенс (она, кстати, тоже выступает на 100 и 200 м) объяснила тем, что ее мобильный телефон разрядился за ночь — и допинг-офицер, пришедший к ней утром, не дозвонился. Еще один допинг-тест американка пропустила из-за того, что сменила номер телефона (за 6 недель до дня, когда должно было состояться тестирование). Причиной смены номера, по заявлению спортсменки, стало преследование со стороны неизвестного.

Участница Рио-2016 и чемпионка США попала в такую же ситуацию, что и Томас (их даже отстранили одновременно), но исход другой.

Для Габриэль все закончилось хорошо — она доказала Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AUI), что минимум один тест пропустила не по своей вине. Оказывается, в тот день она находилась в указанном в системе ADAMS месте и была доступна для тестирования, но допинг-офицер не нашел ее.

А вообще, сейчас наказание за допинг отбывают 18 американских легкоатлетов. Ниже — самые известные из них.

Легко упустить, что в сборной США — лучшей легкоатлетической команде мира — тоже хватает проблем: за год они потеряли семерых элитных спортсменов (и чудом спасли восьмую) — причем на всех рассчитывали на Олимпиаде-2020 в Токио, пишет Sports.ru.

Судья на слушаниях подчеркнул, что очень сочувствует прыгуну и ”симпатизирует ему за позицию”, но оправдать не может: пропуск есть пропуск, участие в протестах — совсем не уважительная причина.

Темнокожий (это важно) спортсмен пытался оправдаться тем, что находился ”в подавленном настроении” из-за переноса Олимпиады-2020 и из-за гибели Джорджа Флойда — да, того самого, из-за которого по миру катится волна BLM. Может, аргумент бы помог, но два теста Омар пропустил еще до переноса и событий с Флойдом. А третий пропуск случился в июне 2020-го — тогда, по словам спортсмена, он участвовал в протестах BLM в Штатах.

Тем не менее, Олимпиада-2020 и ЧМ-2022 — без Обе.

Игбокве уверяет, что не слышал про такой препарат. Как вещество попало в организм бегуна — неизвестно, да и концентрация в пробе оказалась маленькой.

Интересно, что информация об этом просочилась только в апреле 2021-го — в пробе Игбокве нашли метаболит стероида дегридрохлорметилтестостерона. По правилам Обе светило отстранение на 4 года, но срок сжали до 2,5 лет — все потому, что спортсмен активно сотрудничал с офицерами USADA при расследовании.

Его карьера пошла на взлет в 2019-м — с золотом ЧМ в смешанной эстафете 4x400 м. Но вот дальше не сложилось: в мае 2020-го бегун сдал положительный допинг-тест.

”Тестирование на допинг — причина моих стрессов и панических атак”. Гнев лучшего спринтера мира, который опять влип

Гнев точно не помог, и во второй раз Кристиан уже не избежал наказания — его дисквалифицировали на два года. Благодаря апелляции в CAS Коулмену удалось частично уменьшить срок (до полутора лет), но Олимпиада проходит без него.

Кристиан пытался доказать, что был рядом с местом, которое указал в ADAMS, когда к нему нагрянули офицеры. А еще — что офицеры могли ему позвонить и пригласить на тест. Понятно, что оправдания не приняли — если допинг-офицеры будут предупреждать спортсменов перед приходом, то тестирование потеряет смысл.

Крэддока дисквалифицировали на 30 месяцев — на Олимпиаде-2020 и ЧМ-2022 мы его не увидим.

Шелби Хулихан (бег)

Участница финала на 1500 м в Рио сдала положительный тест в декабре-2020: проба показала стероид нандролон — как считает сама Хулихан, виноват буррито со свининой. Шелби уверена, что в свинине содержался стероид (это, кстати, и правда не редкость, особенно в Мексике и Китае, где скот часто разводят с применением стероидов).

Чтобы доказать невиновность, она прошла проверку на детекторе лжи и сдала на анализ волосы: в них не нашли следов регулярного применения стероидов. Хулихан наняла частного исследователя и одного из бывших ученых WADA, но CAS не проникся.

По мнению суда, Шелби не доказала, что стероид попал в организм именно так — поэтому бан на 4 года.

Брианна Макнил (бег с барьерами)

История с ее нарушением — детектив. Олимпийская чемпионка Рио-2016 пропустила допинг-тест и сама же придумала себе наказание.

Было так: Макнил забеременела в середине зимы-2019/20, но сделала аборт ради карьеры. 10 января состоялась процедура, а 12-го домой к ней приехали допинг-офицеры (которые про аборт, понятно, не знали). Брианна не открыла, хотя слышала звонок — по ее словам, была не в состоянии что-либо делать из-за депрессии.

Пропуск стал первым за год, так что наказание ей не грозило. Но бегунья все равно постаралась оправдаться и добиться снятия флажка — поэтому пошла в клинику за справкой. Ей почему-то показалось, что на бумаге поставили неправильную дату (хотя дата была верной), так что она от руки исправила: вписала 11-е вместо 10-го. Этот документ ушел в World Athletics, и оттуда у Брианны попросили более подробные медицинские документы.

Спортсменка получила их в клинике и опять (!) исправила дату. Тогда World Athletics запросила полную выписку — в тот момент и вскрылось, что даты на документах не совпадают. Макнил оправдывалась на слушаниях: говорила, что ее психическое состояние было настолько ужасным, что она не понимала, что делала и зачем меняла дату — но без толку.