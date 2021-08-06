06.08.2021, 09:10
Олимпийская чемпионка 2012 года отстранена за допинг. Могут ли дисквалифицировать Бразилию?(4)
Фото: Sho Tamura/AFLO
Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по волейболу Тандара Алвес Кайшета отстранена от соревнований за возможное нарушение антидопинговых правил, сообщает Sports.ru.
Кайшета выступает за сборную Бразилии. Она покинет расположение команды, которая сегодня сыграет с Южной Кореей в полуфинале Олимпиады в Токио. В 1/4 финала бразильянки обыграли Россию (3-1), Кайшета набрала в матче 6 очков.
Положительную допинг-пробу волейболистка сдала 7 июля во внесоревновательный период, когда бразильянки готовились к Играм у себя на родине. Сама спортсменка отказалась от комментариев до завершения разбирательств.
Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), команда может быть дисквалифицирована в случае, если допинг выявлен как минимум у двух игроков.
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