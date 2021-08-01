Берегите ваши денежки! Советы эстонских экспертов: как защитить свои деньги от инфляции?(15)
По данным Департамента статистики, цены в июне выросли на 1,2% (по сравнению с маем). А если сравнивать с прошлым годом, то рост составил аж 3,8%. В еврозоне же цены выросли на 1,9%.
В данной ситуации немалую роль сыграли резко выросшие цены на топливо и подорожание электроэнергии. Также уставшие от сидения дома люди стали развлекаться, а пострадавшие от пандемии предприятия быстренько скорректировали цены на свои услуги. Как итог: стоимость развлечений — на 5,1% дороже, чем год назад.
При этом у жителей Эстонии за время коронапандемии скопились на счетах приличные суммы — в общей сложности порядка 10 миллиардов евро. Плюс накопления во второй пенсионной ступени. Как же людям защитить свои деньги и что сейчас происходит со сбережениями в фондах?
Актуальность этого вопроса вырастает в разы, если человек уже написал заявление о выходе из второй пенсионной ступени и ждет, что в сентябре ему выплатят его сбережения. Не ”съест” ли резко выросшая инфляцию всю прибыль? Специалисты уверяют, что нет.
Где высокая доходность?
Катрин Рахе, управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS, говорит: ”Те, кто решил выйти из второй пенсионной ступени, должны знать одну простую вещь. Все это время — с момента, когда они написали заявление, и до 31 августа — их накопления продолжают зарабатывать деньги. Причем с такой же эффективностью, как и у тех, кто в этом же пенсионном фонде решил остаться”.
Если же деньги хранятся у вас на счету и вы переживаете, что их съест инфляция, то Рахе советует: свяжитесь с банком и договоритесь о времени консультации.
”У нас есть несколько различных вариантов с разной рискованностью, — поясняет она. — Одна из возможностей не потерять свои деньги из-за инфляции — инвестиции. Можно начать даже с одним евро. К примеру, наши фонды Робура”.
Она отмечает: данные по инфляции, опубликованные в конце мая (ежемесячный уровень инфляции 0,9% и годовой уровень инфляции 3,6%), соответствуют циклу восстановления экономики. Согласно им, рост индекса потребительских цен в Эстонии с января по май составил около 2,6%, а полугодовое значение, по предварительным данным, составит менее 3%.
”В то же время доходность пенсионного фонда Swedbank K100 в первом полугодии этого года составила 13,95%. У фондов К60 и К30 доходность была 7,96% и 3,39% соответственно. Таким образом, стоимость активов, вложенных в наши фонды долгосрочной накопительной пенсии, значительно опережала уровень инфляции, — уверяет Рахе. — Однако надо отметить, что это — очень короткий период, и не следует рассчитывать на такую динамику в более длительной перспективе — как с точки зрения доходности фонда, так и с точки зрения темпов инфляции”.
Львиная доля инвестиций пенсионных фондов Swedbank приходится на инвестиции в глобальные рынки акций и облигаций, поэтому на их доходность в большей степени влияет инфляция в США и Европе. Для фондовых рынков умеренная инфляция, обусловленная ускорением роста, является в целом положительной, поскольку рост прибыли, связанный с
экономическим ростом, более важен для инвесторов в акции. Рынки облигаций сильнее пострадали от инфляции, но больше в США, чем в Европе, поскольку инфляция в США ускорилась.
”Инвестиции наших пенсионных фондов в облигации в большей степени приходятся на Европу и, следовательно, влияние было меньше”, — поясняет она.
Фондовые рынки в первую очередь обращают внимание на показатели инфляции в США, поскольку это — крупнейший и наиболее важный фондовый рынок в мире. С точки зрения рынков облигаций, важна и местная инфляция, т. е. для европейских облигаций — инфляция в зоне евро.
”В целом при ускорении инфляции акции обеспечивают лучшую защиту, чем облигации или хранение денег на счету, потому что в долгосрочной перспективе компании по мере роста цен на сырье и комплектующие могут увеличивать и цены на свою продукцию, наращивая прибыль. Конечно, резкое ускорение инфляции увеличивает неопределённость и колебания цен и на фондовых рынках”, — отмечает специалист.
Куда же их брокеры инвестировали, чтобы получить высокую доходность фондов? В 2021 году Swedbank увеличил общую долю акций в фондах, поскольку доходность облигаций оставалась очень низкой, а быстрое восстановление экономики в этом году и рост корпоративных прибылей, на их взгляд, явно способствовали развитию фондовых рынков. Они также продолжили придерживаться относительно более высокой доли европейских акций, поскольку полагали, что из-за более медленных темпов вакцинации по сравнению с США положительные эффекты последующего открытия европейской экономики ещё не были учтены в ценах фондового рынка. На фоне зелёного поворота они также добавили в фонды так называемые зелёные облигации. Благоприятные возможности появились также у государственных облигаций развивающихся стран, номинированных в долларах США, благодаря их относительно более привлекательным процентным ставкам по сравнению с более качественными государственными и корпоративными облигациями.
”Мы инвестировали в компании, связанные с ростом продаж электромобилей: в производителей полупроводников и электроники, а также избранных поставщики автомобильной промышленности. И в ИТ-компании в сфере кибербезопасности”, — перечисляет она.
Подарок в 10 000 евро
Руководитель фондов SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв подчеркивает: инфляция, в первую очередь, влияет на те накопления, которые в деньгах — наличных или на счету.
”В пенсионных фондах денег мало, большинство портфелей инвестированы в предприятия (акции и фонды акций), облигации и недвижимость, — объясняет он. — Ценность предприятия или его акций исторически была лучшей защитой от инфляции, и рынок акций всегда рос быстрее, чем инфляция. Доходность всех пенсионных фондов SEB, которые инвестировали в акции, за свою историю в два десятка лет превышала инфляцию, и накопления там росли быстрее, чем снижалась ценность денег”.
Так произошло и в этом году: за первые пять месяцев 2021 года большинство пенсионных фондов SEB резво обскакали темпы инфляции. Накопления клиентов в пенсионных фондах только увеличились.
”Но нужно отметить, что это — доходность за очень короткий период, — подчеркивает специалист. — Важно смотреть на долгосрочные показатели. Но даже в долгосрочном разрезе доходность пенсионных фондов SEB, инвестировавших в акции, со временем может как снизиться, так и еще больше вырасти”.
Тем, кто уже написал заявление о выходе из второй пенсионной ступени, он напоминает: вы подарите государству порядка 10 000 евро, которые вам никто и никогда уже не вернет.
”До 1 сентября ваши деньги в фондах еще будут зарабатывать деньги, а потом уже все, — говорит Вырклаэв. — И если посмотреть цифры, то видно: по состоянию на конец июня накопления в фондах, по сравнению с тем, что было в марте, существенно увеличились”.
Специалист добавляет: все ”прелести” инфляции те, кто выйдет из второй пенсионной ступени, почувствуют, начиная с сентября.
”Их деньги больше не будут вложены в предприятия и недвижимость, и будут просто пылиться на счетах, — говорит Вырклаэв. — Но примерно 75% наших клиентов все же решили продолжить инвестировать через пенсионные фонды и не захотели, чтобы им перечислили их накопления на счет, поскольку инфляция начнет немедленно их ”съедать”.
Тем же, кто хранит деньги дома наличными или на счету, он советует: лучше все же их инвестировать в какое-то имущество, рост ценности которого будет опережать инфляцию. Исторически это — акции, облигации и недвижимость. Можно инвестировать как самим, так и через фонды.
”При выборе фонда важно, чтобы была возможность инвестировать и маленькие суммы, чтобы риски были распределены между несколькими корзинами, — подчеркивает Вырклаэв. — Наиболее чувствительны к инфляции — лежащие мертвым грузом деньги. Разумно также использовать государственные налоговые льготы, которые дают инвестициям т. н. турбоускорение. Например, во второй ступени государство добавляет вам на личный счет каждый месяц 4% от соцналога и также порядка 0,4% от подоходного налога (с вашей брутто-зарплаты идет в пенсионный фонд 2%, а зарплата уменьшается только на 1,6%). Что же касается третьей ступени, то 20% вам на следующий год возвращают в виде налоговой льготы”.
Если же человек решил забрать деньги и сам их инвестировать, то ему всех этих ”плюшек” уже не видать, зато придется очень постараться, чтобы достичь той же доходности, что у профессиональных брокеров.
”Если же вы уже инвестируете во вторую и третью пенсионные ступени, то разумно также вкладывать деньги в ценные бумаги или недвижимость”, — советует специалист.
Доходность должна быть больше 2,3%
Главный экономист банка Luminor Тыну Пальм констатирует: большинство европейцев не особо надеются на государство и стараются сами копить себе на пенсию. Делают они это преимущественно либо при помощи пенсионных фондов, либо инвестируя в недвижимость, либо занимаясь финансовыми сделками.
”Цель пенсионных фондов — предложить возможность такой доходности, которая будет выше инфляции, — подчеркивает он. — Чтобы у людей была возможность сделать к пенсии дополнительные сбережения, дабы избежать существенного снижения доходов и уровня жизни. И чтобы лучше справляться, когда из-за возраста вырастут также их расходы на медицину и традиционные для пенсионеров нужды”.
Поэтому он советует людям подумать еще раз и не торопиться с выводом накоплений из пенсионных фондов.
”Но в то же время нужно тщательно все взвесить: вдруг вы найдете фонд с лучшими показателями, если недовольны производительностью того, что у вас есть сейчас, — советует он. — Выбор есть, а доходность фондов очень сильно варьируется — в зависимости от того, во что они (акции, облигации) инвестируют”.
По словам Пальма, цифры говорят сами за себя: за последние пять лет инфляция (с мая 2016-го по май 2021-го) в Эстонии составила в общей сложности 12%. То есть в среднем 2,3% в год. Поэтому нужно найти такие пенсионные фонды, доходность которых была бы больше 2,3% в год.
”И их на самом деле много, — констатирует он. — И доходность нескольких даже превышает уровень инфляции в разы”.
Например, говорит главный экономист, вы хотите купить себе новый телефон. Обычно люди перед покупкой консультируются с друзьями и специалистами, какая модель подойдет им лучше всего.
”Забрать все накопления и потратить их — самое простое, — констатирует Пальм. — Но в долгосрочной перспективе это не очень разумно. На что-то же надо будет вам на пенсии жить. Сейчас многие пугают людей инфляцией. Но в Европе она на протяжении последних десяти
лет была ниже ожидаемой. Сейчас ее темпы роста в Эстонии ускорились во многом из-за временных факторов, например цен на энергию”.
Таким образом, если у вас скопились деньги, он советует не хранить их мертвым грузом, а проконсультироваться с банком или другими специалистами в области финансов.
”Всегда разумно иметь буфер ликвидности, — подчеркивает Пальм. — Но превышающую его часть лучше куда-то инвестировать, чтобы она приносила доход, который превышал бы инфляцию. Разумеется, не стоит все яйца складывать в одну корзину — то есть инвестиции только в недвижимость или подобные финансовые средства не будут самыми оптимальными”.
Инфляция скоро замедлится
Представитель банка LHV Юлия Раазуке подтверждает: инфляция оказывает влияние на ценность пенсионных сбережений. И является параметром, находящимся в постоянном изменении. Показатели инфляции — один из важнейших параметров для оценки успешности инвестиционной деятельности фондов.
”В долгосрочном плане показатели доходности большинства пенсионных фондов Эстонии перекрывают уровень инфляции, однако есть и короткие периоды, где инфляция оказывается выше доходности фондов, — говорит она. — Но за последние годы те пенсионные фонды LHV, где больше всего клиентов и наибольшая доля акций (соответственно, и более высокий уровень риска) в инвестиционном портфеле, в течение последних 6 месяцев превысили уровень инфляции”.
А вот фонды с более консервативным подходом и самый ”молодой” фонд LHV — ”Зеленый” — за последние полгода уступили инфляции: реальная доходность составила от — 0,6 до –3,1%.
Цель инвестиционной команды LHV — достичь в наиболее популярных фондах доходности не менее 6–7%, и пенсионные фонды LHV активно инвестируют в недвижимость, доходность которой повторяет ”кривую” инфляции, и тем самым позволяет работать на опережение.
”Так что даже если к цифрам добавить первую половину 2021 года, где инфляция показала высокие результаты, то чисто математически нет повода говорить о том, что деньги во второй ступени потеряют ценность в результате инфляции — напротив, в среднем, в долгосрочной перспективе, доходность превысила инфляцию на 0,9%”, — отмечает она.
Согласно экономическим прогнозам для Еврозоны, рост инфляции, спровоцированный влиянием пандемии на экономику, замедлится (и, по некоторым оценкам, прекратится) в следующем, 2022 году. Учитывая, что пенсионное накопление подразумевает процесс длиной в несколько десятилетий, то временные скачки инфляции не представляют в долгосрочной перспективе большой угрозы для сбережений.