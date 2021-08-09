Проверьте, у вас всё в порядке? При платежах карточками с некоторых людей снималась двойная сумма

"Nets Estonia извещает, что в пятницу, 6 августа, часть сделок по карточкам были обработаны по ошибке дважды, из-за чего с карточек некоторых клиентов деньги были списаны вдвойне", — сообщил в распространенном пресс-релизе директор по развитию фирмы Калле Ваалма.

Весь возникший ущерб будет компенсирован при первой возможности. "Nets Estonia направила сегодня утром банкам извещения с исправлениями, банки занимаются возвратом", — пояснил Ваалма.

Тартуское заведение общественного питания Vein ja Vine сегодня в своем аккаунте в социальных сетях извинилось перед клиентами за случившееся. В этом сообщении речь шла об ошибке, имевшей место у клиентов банка LHV.

"LHV Pank обещал быстро исправить ошибку и перечислить неправильно снятую сумму обратно при первой возможности. Проверьте, пожалуйста, в интернет-банке свои вечерние пятничные покупки и дайте нам знать, если в течение ближайших 24 часов дважды снятая сумма не будет вам перечислена обратно", — написано в посте Vein ja Vine.