06.08.2021, 08:39
Финская хоккеистка Эмма Терхо обыграла Исинбаеву в споре за высокий пост в МОК
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, финская хоккеистка Эмма Терхо избрана председателем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
В голосовании членов комиссии 39-летняя Терхо опередила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву из России.
Ранее комиссию спортсменов МОК возглавляла Кирсти Ковентри, которая дважды становилась победителем Игр в плавании.
”Трагедии нет. Все в порядке. Значит, еще не время”, — написала Исинбаева в инстаграме.
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