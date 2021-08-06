Финская хоккеистка Эмма Терхо обыграла Исинбаеву в споре за высокий пост в МОК

В голосовании членов комиссии 39-летняя Терхо опередила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву из России.

Ранее комиссию спортсменов МОК возглавляла Кирсти Ковентри, которая дважды становилась победителем Игр в плавании.

”Трагедии нет. Все в порядке. Значит, еще не время”, — написала Исинбаева в инстаграме.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.