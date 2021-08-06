Олимпиадa-2020
06.08.2021, 08:39

Финская хоккеистка Эмма Терхо обыграла Исинбаеву в споре за высокий пост в МОК

 
Елена Исинбаева
Елена Исинбаева
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, финская хоккеистка Эмма Терхо избрана председателем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

В голосовании членов комиссии 39-летняя Терхо опередила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву из России.

Ранее комиссию спортсменов МОК возглавляла Кирсти Ковентри, которая дважды становилась победителем Игр в плавании.

”Трагедии нет. Все в порядке. Значит, еще не время”, — написала Исинбаева в инстаграме.

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