Ирина Эмбрих: не знаю, как эстонские чиновники, а соперницы к нам точно изменят отношение после золота в Токио

- Я очень хотела фехтовать и для меня было важно непосредственно участвовать в матче с Кореей, — призналась Эмбрих. — Наблюдать со стороны мне намного сложнее, чем фехтовать. На дорожке во время боя ты тратишь свои эмоции и силы, и становится как-то легче. Это не первый раз, мы часто делаем тактические замены во время командных встреч. Также делаем замены из-за плохого самочувствия спортсменок или травм. К сожалению, на Олимпиаде обратной замены сделать нельзя, и из-за этого тренера опасаются делать ранние замены. Так как в случае серьёзной травмы, если спортсмен не может продолжить поединок, команда может вообще лишиться возможности продолжить соревнования.

- Продолжите фехтовать, или сейчас время дать дорогу ”молодым”?

- Сейчас буду какое-то время отдыхать от фехтования. Дорога для молодых всегда открыта. И если молодые составляют нам конкуренцию, значит фехтование ждёт хорошее будущее.

- У Эстонии есть новое поколение фехтовальщиц?

- Есть, но считаю, что должно быть больше.

- Под вашу партнершу по команде Лехис кореянки фактически ложились, чтобы высокая эстонская спортсменка их не достала. Насколько это всё было заметно со скамейки? Подсказывали ли Катрине это?

- Скорее, мы её подбадривали. Корейские девчонки очень координированные и пластичные, прекрасно уворачиваются от уколов.

- Честно, верили, что станете Олимпийской чемпионкой?

- Очень хотели и верили в свою команду.

- Теперь к эстонским фехтовальщицам будут относиться иначе? И соперницы, и местные чиновники?

- Насчёт чиновников не знаю, а соперницы так точно будут. У всех будет желание выиграть у действующих олимпийских чемпионок.

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