Белорусская легкоатлетка Тимановская ответила на вопрос о возвращении на родину

Белорусская бегунья Кристина Тимановская на пресс-конференции в среду рассказала, при каких условиях она будет готова вернуться на родину.

”Я буду готова вернуться в Беларусь только тогда, когда буду уверена в своей безопасности”, — сказала Тимановская.

Тимановская ранее выступила с критикой в адрес Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, заявив, что ее вынуждали участвовать на Олимпиаде в дисциплине, на которую она не была заявлена, — эстафете 4х400 м.

Позднее она заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и что ее могут посадить в тюрьму. Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда собирались отправить в Минск, хотя она была заявлена на соревнования в беге на 200 м.

В аэропорту она обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Спортсменка провела ночь в аэропорту, после чего ее доставили в посольство Польши, которое позднее предоставило Тимановской гуманитарную визу для въезда в страну. В Варшаву легкоатлетка прибыла 4 августа.