ФОТО | Пожар в жилом доме, где погиб человек, начался, очевидно, с курения

Следователи выяснили, что пожар начался в жилом помещении, где были объединены кухня и жилая комната. Очаг пожара находился под кухонным окном, рядом с кроватью и столом.

На полу перед кроватью было найдено множество окурков, а на столе — пепельница с еще одним окурком. К тому же в комнате нашли несколько бутылок с крепким алкоголем. Погибшего пожарные обнаружили в кровати. На основании этой информации следователи Спасательного департамента пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной пожара является курение в комнате.

Большинство пожаров, в которых погибают люди, начинаются из-за курения. Часто свою роль играет и алкоголь. В состоянии алкогольного опьянения человек может и не заметить, как на простынь падает горящая сигарета или пепел, а затем загорается постельное белье. Часто положение жертв показывает, что в последние моменты жизни люди не пытаются выбраться из опасной обстановки, потому что отравление продуктами горения происходит во сне“, - сказал начальник бюро по надзору за безопасностью Пыхьяского спасательного центра Айвар Кукк.

Прибыв на место пожара, спасатели услышали работающий в доме датчик дыма, но позже его нашли в подвальном этаже. Сам пожар начался этажом выше. Поэтому от датчика не было большой пользы, так как газы от пожара поднимаются сначала вверх. Таким образом, установленный в подвале датчик дыма сработал слишком поздно, чтобы спасти жизнь.

„Единственное средство спасения в случае пожара — установленный соответственно требованиям и работающий датчик дыма“, - отметил Кукк.

Вызов на пожар в Саку на улицу Торми спасатели получили 6 марта в 9.42, когда, по словам звонившего, из окна дома вырывались языки пламени. К моменту прибытия пожарных огонь уже добрался до крыши одноэтажного дома. Спасатели обнаружили в доме одного погибшего.

В этом году в Эстонии в пожарах погибли шесть человек.