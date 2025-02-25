ФОТО | В Нарве загорелась автобусная остановка, в Тойла - свалка Уйкала: обзор происшествий в Ида-Вирумаа

21 февраля в 10:24 спасателей вызвали в Липовую ямку (Йоаорг)в Нарве, поскольку на льду были замечены дети. Детям объяснили, что Йоаорг не является внутренним водоемом, и выходить на его лед запрещено.

21 февраля в 16:01 спасатели получили вызов на улицу Пуувилла в Нарве, где было замечено пламя из заброшенного здания. Пожар потушили к 16:38.

21 февраля в 23:03 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Катсе в Кохтла-Ярве воспламенились электрические провода. Спасатели проверили квартиру и отключили электричество. Вероятно, произошло короткое замыкание. Хозяин пообещал вызвать электрика.

23 февраля в 19:38 спасателям поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Раквере в Нарве чувствуется запах дыма. Спасатели вошли в квартиру, которая была заполнена дымом. Причиной дыма стала подгоревшая еда. Медики скорой помощи проверилис остояние здоровья жительницы квартиры.

23 февраля в 23:15 спасателям пришлось выехать на вызов на место ДТП в поселок Тырвайыэ города Нарва-Йыэсуу, где автомобиль врезался в дорожное ограждение, и существовала опасность его возгорания.

24 февраля в 14:28 поступило сообщение о том, что на заправочной станции на Таллиннском шоссе в Силламяэ задымился автомобиль. Прибывшие на место спасатели связались с владельцем и договорились о перевозке автомобиля в безопасное место.

25 февраля в 6:36 утра в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке в Уйкала волости Тойла. На момент прибытия спасателей, площадь пожара на верхушке свалки составляла около 50 квадратных метров. Из-за сильного ветра существовал риск распространения огня. К 07:02 пожар был локализован. Экскаватор начал раскапывать кучу в зоне пожара. Пожар возник в верхней части и оказался неглубоким. Тушение пожара продолжается.