ФОТО | При пожаре в жилом доме погиб человек

В 9:42 спасателям поступил вызов в поселок Саку на улицу Торми, где, по словам звонившего, из окна дома вырывалось пламя и из-под свеса крыши шел дым. В момент прибытия спасателей крыша одноэтажного дома была охвачена пламенем.

Начали тушить пожар и искать в здании людей. Спасатели нашли в доме одного погибшего человека. Поскольку получили информацию, что в здании может быть еще один человек, поиски продолжились. Однако больше людей в доме не нашли.

Пожар локализовали в 10:39 и потушили к 11:43. Причины возгорания выяснят в ходе дальнейшего делопроизводства.

Работы по тушению проводили профессиональные спасатели команд Нымме, Кохила, Кесклинна и Ласнамяэ и спасатели-добровольцы Хюйру.