Начался конкурс на финансирование проектов по повышению пожарной безопасности квартирных товариществ

По словам члена правления EKsL Андреса Пийрсалу, пожарная безопасность в многоквартирных домах – насущный вопрос для каждого квартирного товарищества и жильцов, поскольку обеспечение безопасности здания способствует предотвращению пожаров. „Именно поэтому Союз страховых обществ уже второй год подряд проводит конкурс на финансирование соответствующих проектов, чтобы помочь квартирным товариществам улучшить пожарную безопасность в их домах. В рамках такого проекта будет профинансировано, например, обновление системы электроснабжения, ремонт проходов в противопожарных зонах, установка противопожарных дверей и номеров квартир“, – пояснил Пийрсалу.

Заявки на финансирование принимаются до 10 апреля. Квартирное товарищество может ходатайствовать о получении до 5000 евро на реализацию своего проекта, при этом самофинансирование проекта должно составлять не менее 50 процентов. Оценочная комиссия, состоящая из представителей страховых обществ, объявит решение о финансировании не позднее 10 июня.

15 проектов получили поддержку на общую сумму 40 000 евро в рамках проведенного в 2024 году конкурса на финансирование проектов, направленных на повышение пожарной безопасности в квартирных товариществах. Эти средства были в основном использованы для приобретения противопожарных дверей и утепленных чердачных люков. Финансирование получили квартирные товарищества в Пярнуском, Ида-Вируском, Ляэне-Вируском, Йыгеваском и Харьюском уездах и Таллинне.

По словам Юлианы Соколовой, председателя квартирного товарищества Kopli 69, благодаря выделенной в рамках проекта сумме товариществу удалось заменить три противопожарные двери в доме. „До этого мы получили предписание от Спасательного департамента, обязывающее нас установить противопожарные двери, открывающиеся на лестничную клетку для эвакуации. Обеспечение пожарной безопасности очень важно для нас. Мы благодарны за финансовую поддержку из проекта“, – сказала Соколова.