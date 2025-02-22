Как получить компенсацию, если из-за обледенелых дорог вы получили травму или повредили автомобиль?(1)
Жительница Таллинна упала, поскользнувшись на том самом декабрьском льду, о котором в свое время было сказано немало „тихих добрых слов“ в адрес столичных властей. Несколько недель в гипсе, дорогостоящие восстановительные процедуры и физические страдания. Можно ли получить за них компенсацию – выясняла „МК-Эстония“.
Хотя почти весь январь и в начале февраля погода была на стороне пешеходов и автомобилистов, избавив городские службы от головной боли за уборку снега и льда, растаявших самостоятельно, тем не менее в скользкие и слякотные зимние дни многие успели и получить травмы, и повредить свои транспортные средства.
Некоторые пострадавшие даже обратились в газету, чтобы посетовать на свои несчастья.
Шла в КЦ, а попала в ЭМО
„Я – пенсионерка, мне 70 лет. 18 декабря я шла в культурный центр „Линдакиви“ – я там уже два года занимаюсь китайской гимнастикой тай-чи. Подходя к центру, поскользнулась на льду и упала на руку, – рассказывает наша читательница Галина Стемпицкая. – Боль была адская. Мимо проходили молодые люди, парень с девушкой, они и помогли мне подняться. Я вся в слезах от боли побрела к моему гражданскому мужу, который живет там поблизости. Уже оттуда мы вызвали такси и поехали в ЕМО на Рави“.
В отделении экстренной медицины (ЕМО), как обычно, была долгая очередь.
„Приехали мы в начале седьмого, а вышли, – говорит Галина, – уже около 11 часов вечера. Выяснилось, что правую руку я сломала, и мне наложили гипс“.
В гипсе пришлось провести целых пять недель.
„Если бы не мой гражданский муж, я не знаю, как бы я справилась одной левой. А он мне помогал все делать – и есть, и одеваться, и обувь застегивал, и пальто, готовил, убирал… Ну решительно все делал, что нужно, – с благодарностью рассказывает пенсионерка. – Дети у меня тоже есть, но они сейчас за границей. Если б я была совсем одна, было бы намного тяжелее пережить эти пять недель со сломанной рукой“.
Когда гипс наконец сняли, на замену ему пришлось купить лангетку, которая стоила – уже со скидкой – 35 евро.
И у пенсионерки началась терапия, которая продолжается и по сей день. Женщина рассказывает, что рука все время опухает и плохо слушается, хотя она проходит рекомендованные врачом процедуры – лимфомассаж по 30 евро за сеанс. И когда рука полностью восстановится – пока сказать трудно.
„Безобразие, это же – городская территория, а пройти невозможно. Я бы хотела узнать, какая-то компенсация положена пенсионерам? Больничный вроде бы пенсионерам не платят, ну а компенсация за ущерб здоровью положена или нет?“ – спрашивает наша читательница.
Скребануло по „брюху“
„Дело было 3 января. Надо было съездить в „Максиму“, так как праздничную еду всю подъели, хотелось купить свежего хлеба и овощей. Снег валил, ни зги не видно было, но я все-таки поехал, – рассказывает пенсионер из Хааберсти Виктор З. – Дороги все замело, и вдруг чувствую – машина попала колесом в яму или, может, ледяную колею. Я прям услышал, как скребануло по „брюху“ авто“.
По словам автолюбителя, практически сразу изменился звук, машина принялась глухо гудеть, и стало понятно, что вместо праздничного умиротворения и уюта впереди – запись в мастерскую, ожидание в очереди и незапланированные траты.
„Как сказал мастер, таких „удачливых“ были десятки, поэтому пришлось ждать своей очереди примерно неделю. Была повреждена выхлопная система, и за ремонт пришлось заплатить около 90 евро, – жалуется Виктор. – Считаю ужасно несправедливым, что пострадал и мой автомобиль, и мой кошелек, ведь я ехал по дороге, правил не нарушал и никак не мог предположить, что на дороге под снегом меня ждут ледяные торосы. Кто-то за это отвечает? Кто-то что-то мне компенсирует?“
Нельзя терять голову!
Как говорят и юристы, и чиновники, за травмы и поломки, полученные из-за того, что владелец дорог не справляется со своей обязанностью поддерживать их в надлежащем, то есть безопасном состоянии, безусловно, положена компенсация.
Однако получит ее с наибольшей вероятностью тот, кто не потерял головы и повел себя по возможности правильно.
Юрист, магистр права Георгий Джаниашвили отмечает: „Если человек получил какие-то травмы или чувствует острую боль от падения, из-за которой нуждается в экстренной помощи, нужно вызвать скорую. Учитывая, что полицию и скорую вызывают по одному и тому же номеру экстренной помощи, то стоит и попросить о приезде полиции на место, но прождать их можно от часа и дольше, т. к. скорее всего это – не экстренный случай (для них). А если вы еще и вызвали скорую, то скорая вас увезёт быстрее, чем патруль прибудет на место. Если это произошло в Таллинне, то можно вызвать и Муниципальную полицию“.
Если скорая не понадобилась, то всё равно, рекомендует юрист, необходимо посетить врача для фиксации ущерба. В таком случае можно самому обратиться в ЕMO или к семейному врачу.
„Если есть возможность зафиксировать место происшествия, то обязательно сделайте это. Современный телефон может ставить маркировку даты и времени прямо на фото, поэтому советую включить эту функцию и сделать чёткое фото и/или видеофиксацию, – говорит Джаниашвили. – Это нужно, чтобы в ходе возможного спора по востребованию ущерба у вас была доказательная база. Если рядом во время падения были прохожие, то можете взять их контактные данные и попросить при необходимости выступить свидетелями“.
Юрист также советует обязательно посмотреть вокруг, нет ли на соседних зданиях, на рядом стоящих светофорах или других местах камер видеонаблюдения. Вполне возможно, что они зафиксировали произошедший с вами несчастный случай.
„Стоит обязательно выяснить, кому они принадлежат, и по возможности не откладывая попросить запись нужного вам фрагмента“, – добавляет юрист.
Подсчитать полученные убытки
Георгий Джаниашвили отмечает: „В большинстве случаев территория – городская или же принадлежит ближайшему дому. Если участок дороги, с большей вероятностью, принадлежит городу, то можно параллельно подать в канцелярию письменный запрос для подтверждения“.
Он объясняет: „Тут действует общий принцип – если дорогу не обслуживают должным образом, то лицо, ответственное за содержание дороги, должно компенсировать ущерб.
Статья 97 часть 1 Закона о строительстве предусматривает, что дороги и необходимые для их функционирования сооружения следует содержать в порядке таким образом, чтобы они соответствовали предъявляемым требованиям и обеспечивали условия для безопасного движения“.
Как правило, это положение подразумевает обязанность местного самоуправления (городского или волостного) содержать дорогу в порядке. Если дорогу не обслуживают, город/муниципалитет или другое лицо, ответственное за содержание дороги должны компенсировать ущерб.
„Если человек понёс ущерб из-за такого нарушения, то он имеет право требовать с владельца участка территории компенсацию. Важно понимать, что между ущербом и нарушением должна быть причинно-следственная связь“, – добавляет Джаниашвили.
По словам юриста, размер ущерба должен выражаться в денежной форме, и пострадавшие обязаны предъявить доказательства, из которых следует, почему они требуют именно эту сумму.
Конечная сумма может состоять из разных видов ущерба, например:
Расходы на медицинскую помощь.
Из-за несчастного случая повреждена одежда или другие вещи.
Недополученная прибыль из-за того, что пришлось сидеть долго на больничном.
Другие возникшие расходы.
Чтобы востребовать ущерб, нужно письменно обратиться с соответствующим требованием к владельцу территории, где произошел несчастный случай. Желательно это сделать при первой же возможности.
Если никакой реакции на ваше обращение не последовало, то защитить свои интересы можно только в суде.
„Помимо имущественного ущерба, можно ходатайствовать и о компенсации за моральный ущерб, – добавляет юрист. – Поясню сразу: требуя ее в суде, вы можете указать сумму в 1 евро или в 1 млн евро, но решать, какую сумму должны выплатить пострадавшему и должны ли вообще, суд будет сам“.
Что нужно учитывать при подаче иска?
Джаниашвили отмечает, что уменьшить шансы на получение компенсации за ущерб может собственная халатность пострадавшего, на которую обратит внимание вторая сторона или суд.
Например, если в гололёд пешеход передвигался по улице в обуви не по сезону, подошва которой скользит. Или если машина была на летней резине.
Нужно понимать также, что любой судебный процесс – это дорого, нервно и долго.
„Если вы готовы отстаивать свои интересы, то это – ваш выбор, обращаться в суд или нет. В практике – немало случаев ходатайств о компенсации против городских властей, и были даже позитивные решения в отношении частных лиц. Для оценки перспективности таких исков нужно каждую ситуацию изучать отдельно“, – поясняет юрист.
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Комментарий
Когда можно рассчитывать на компенсацию травмы, полученной на принадлежащей городу территории?
Эркки Вахеоя,
глава отдела благоустройства городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства
Все случаи должны быть подтверждены с помощью фотографий. Также необходимо сообщить в полицию или МуПо.
Чтобы получить возмещение ущерба, возникшего по причине несоответствия требованиям постройки или дороги, принадлежащей городу Таллинну, необходимо подать заявление о возмещении ущерба.
Процедура рассмотрения заявления включает проверку представленных данных, и при необходимости собирается информация из Департамента полиции и погранохраны, от операторов сети, а также от ответственных за дорожные работы лиц, а также из баз данных регистра транспортных средств. При необходимости – и из других источников.
Горожане обращаются за компенсациями нередко, таких обращений бывает несколько десятков каждый год, и случаи сильно различаются.
Например, если дерево упало на автомобиль, компенсация может составить несколько тысяч евро. А за повреждённую шину компенсация – до 70 евро.
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На заметку
Кто виноват?
Чтобы узнать, кому принадлежит участок, на котором произошло досадное происшествие, можно:
▪ зайти на сайт Земельного департамента https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo и выбрать там Kadastrikaart
▪ поискать в Крепостной книге, которую можно найти на сайте https://kinnistusraamat.rik.ee/
▪ обратиться в горуправу, где помогут установить хозяина проблемной территории
И что делать?
Выявив владельца участка, на котором вы упали, нужно отправить ему письменное требование о компенсации ущерба.
Если владелец земли – квартирное товарищество, то контактные данные всех КТ можно найти в Коммерческом регистре https://ariregister.rik.ee/
Если владелец участка – муниципальное ведомство, можно адресовать ходатайство о компенсации на его общий электронный адрес.
Если это – частное лицо, владелец расположенного в непосредственной близости дома, то заказное письмо с претензией можно направить по указанному на здании адресу.
В случае, если претензия осталась без внимания либо сторонам не удалось мирно договориться о размере компенсации, защитить свои интересы можно только в суде.
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Пошаговая инструкция
Как ходатайствовать о компенсации от города Таллинна?
Заполните формуляр, который найдете на сайте: https://www.tallinn.ee/ru/teenused/podacha-trebovaniy-o-vozmeschenii-uscherba.
Его можно заполнить в электронном виде или распечатать. Если у вас нет компьютера и доступа в интернет, можно обратиться в управу по месту жительства и попросить вам выдать бланк.
Подпишите заполненное заявление цифровой подписью или вручную.
Отправьте заявление. Если оно – в электронном виде с цифровой подписью, то его вместе с приложениями (включая фото и видеозаписи, контактные данные свидетелей, медсправки и др., а в случае повреждения транспортного средства – включая также и оплаченные счета, платежные поручения, квитанции, расчёты на ремонт и т. д.) следует отправить на адрес: kommunaal@tallinnlv.ee. Если заявление на бумаге, то его вместе с приложениями следует отправить по обычной почте по адресу: Mündi 2, 15197, Таllinn.
Ждите. Вам должны ответить в течение 30 дней.
Eсли результат не устраивает – обжалуйте. Для получения более точной информации, как это можно сделать, следует обратиться к главному специалисту отдела благоустройства при мэрии Таллинна.