Как получить компенсацию, если из-за обледенелых дорог вы получили травму или повредили автомобиль?

Хотя почти весь январь и в начале февраля погода была на стороне пешеходов и автомобилистов, избавив городские службы от головной боли за уборку снега и льда, растаявших самостоятельно, тем не менее в скользкие и слякотные зимние дни многие успели и получить травмы, и повредить свои транспортные средства.

Некоторые пострадавшие даже обратились в газету, чтобы посетовать на свои несчастья.

Шла в КЦ, а попала в ЭМО

„Я – пенсионерка, мне 70 лет. 18 декабря я шла в культурный центр „Линдакиви“ – я там уже два года занимаюсь китайской гимнастикой тай-чи. Подходя к центру, поскользнулась на льду и упала на руку, – рассказывает наша читательница Галина Стемпицкая. – Боль была адская. Мимо проходили молодые люди, парень с девушкой, они и помогли мне подняться. Я вся в слезах от боли побрела к моему гражданскому мужу, который живет там поблизости. Уже оттуда мы вызвали такси и поехали в ЕМО на Рави“.

В отделении экстренной медицины (ЕМО), как обычно, была долгая очередь.

„Приехали мы в начале седьмого, а вышли, – говорит Галина, – уже около 11 часов вечера. Выяснилось, что правую руку я сломала, и мне наложили гипс“.

В гипсе пришлось провести целых пять недель.

„Если бы не мой гражданский муж, я не знаю, как бы я справилась одной левой. А он мне помогал все делать – и есть, и одеваться, и обувь застегивал, и пальто, готовил, убирал… Ну решительно все делал, что нужно, – с благодарностью рассказывает пенсионерка. – Дети у меня тоже есть, но они сейчас за границей. Если б я была совсем одна, было бы намного тяжелее пережить эти пять недель со сломанной рукой“.

Когда гипс наконец сняли, на замену ему пришлось купить лангетку, которая стоила – уже со скидкой – 35 евро.

И у пенсионерки началась терапия, которая продолжается и по сей день. Женщина рассказывает, что рука все время опухает и плохо слушается, хотя она проходит рекомендованные врачом процедуры – лимфомассаж по 30 евро за сеанс. И когда рука полностью восстановится – пока сказать трудно.