Способ сэкономить на отоплении неожиданно обернулся проблемой. Известная телеведущая рассказала, как полтора года воевала с таллиннскими чиновниками

Все началось еще 2022 году. Тогда только что начавшийся энергокризис шокировал всех - в том числе и телеведущую Елену Соломину. В один момент ей пришел счет за коммунальные расходы на 800 евро, при этом львиную долю из этой суммы составляло электричество. Учитывая, что речь идет о квартире, а не о частном доме, сумма неоправданно огромная. Мириться с таким положением дел Елена была не намерена, тем более, что решение пришло само после консультаций с доктором наук по энергетике Игорем Крупенским. Он посоветовал поставить тепловой насос „воздух-воздух“, как это сделали другие соседи. Тем более, что для квартир с электрическим отоплением, это, по сути, единственный шанс снизить расход электроэнергии. Стоят такие насосы достаточно дорого, но могут помочь сократить расходы на отопление в два, а то и в три раза. Казалось бы - вот оно, решение проблемы. Однако на деле оказалось, что чудо-оборудование наоборот, проблем в жизнь Елены добавило.