Сегодня открывается прием заявок на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа на сумму 10 млн евро

По словам министра инфраструктуры Владимира Света, реконструкция домов жителей Ида-Вирумаа остается приоритетной задачей. „За последние месяцы я много общался как с жителями Ида-Вирумаа, так и с представителями самоуправлений и вижу, что интерес к реконструкции растет. Толчком к этому стали регулярные консультации квартирных товариществами и увеличение государственной поддержки. Приятно видеть, что благодаря этому повысились осведомленность и активность товариществ. Благодаря открывающемуся сегодня конкурсу в регионе появится еще больше качественного и энергоэффективного жилья“.

Квартирные товарищества Ида-Вирумаа могут подать заявку на поддержку комплексной реконструкции многоквартирного дома, включающей работы от фундамента до крыши для повышения энергоэффективности и улучшения внутреннего климата. Также можно отдельно модернизировать систему отопления: подключить дом к центральному теплоснабжению или заменить газовое, электрическое или печное отопление на отопительное устройство, использующее местные возобновляемые источники энергии.

Размер поддержки составляет 50% от стоимости проекта, более высокая доля предусмотрена для заводской реконструкции, небольших домов и зданий, обладающих культурной ценностью. Конкурс финансируется из структурных фондов ЕС.

Руководитель направления поддержки многоквартирных домов EIS Таниель Вайн отметил, что объем заявок в рамках прошлогодних конкурсов в Ида-Вирумаа составил около 25 миллионов евро. „В ближайшее время в уезде появится множество реконструированных домов“, — сказал Вайн.

С государственной поддержкой в ближайшее время в Ида-Вирумаа будут обновлены более 30 домов, из которых 24 проекта – комплексные реконструкции. В ближайшее время обновленные многоквартирные дома появятся в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви, Тойла, Люганузе и Алутагузе.