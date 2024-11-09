Ида-­Вирумаа пишет новую историю! Что такое Фонд справедливого перехода и чем он полезен для жителей региона?

Личный опыт

1. Поддержка сотрудников сланцевого сектора

Жительница Силламяэ Ольга Золоткова более десяти лет проработала завскладом на дочернем предприятии Eesti Energia – Enefit Solutions, которое занимается обслуживанием оборудования сланцеперерабатывающих предприятий. Перед Рождеством 2023 года ее сократили.

На первый взгляд, реализовался пугающий многих жителей Ида-­Вирумаа сценарий – потеря работы в стабильном сланцевом секторе. Разве в регионе есть ему альтернатива?

После короткого отдыха Ольга взялась за поиски работы. Именно тогда в Кассе по безработице заработала финансируемая из Фонда справедливого перехода мера по поддержке трудоустройства работников сланцевого сектора, или, как ее любовно называют консультанты Кассы, „мотивационное пособие“.

Пособие выплачивают с целью облегчить переход на новое место работы людей, потерявших работу в сланцевом секторе. Пособие выплачивают одновременно с зарплатой на новом месте – но при условии, что человек устроится на новое место в течение ста дней после обретения официального статуса безработного. Проще говоря, мотивационное пособие – это дополнительная зарплата, которая и мотивирует людей активно искать работу.

Воспользовавшись этим пособием, а также – возможностью пройти трудовую практику, Ольга в короткие сроки нашла работу мечты. С мая 2024 года женщина начала работать в частной компании по производству металлических конструкций Norwes Metall руководителем по закупкам.

„Новая работа – гораздо интереснее, а адаптация прошла быстрее благодаря тому, что в коллективе есть и мои бывшие коллеги по сланцевому сектору. Но и новыми знакомствами и коллегами я довольна – команда интересная!“ – делится Ольга впечатлениями от новой работы.

Она признается, что долгий стаж в сланцевой промышленности вызывает у людей определенный страх перед переменами.

„Мне и самой было бы страшно по собственному желанию менять сферу деятельности. Но нет худа без добра, и вынужденные перемены привели к тому, что в результате стало еще лучше, чем было. Я только выиграла от того, что больше не работаю в сланцевом секторе!“ – не скрывает радости Ольга.

2. Местные инициативы

Отец Кристьян и сын Йонатан Хабакукки своим неутомимым энтузиазмом из года в год умудряются завлечь в небольшой поселок Ийзаку сотни молодых людей со всей Эстонии, и благодаря этому местная музыкальная сцена становится трамплином для молодых исполнителей.

Йонатан организует для молодежи собственный рэп-фестиваль NORF. В этом году организацию NORF поддержал и Фонд справедливого перехода, поскольку эта инициатива способствует долгосрочному развитию региона.

„NORF сейчас – очень популярное ежегодное мероприятие среди молодежи, куда приезжают люди со всей Эстонии“, – гордится деятельностью сына Кристьян Хабакукк.

В этом году фестиваль посетили уже более 500 молодых людей, а на сцене выступили известные музыканты An-­Marlen и Reket.

Цель NORF на следующий год – привлечь 1000 зрителей и включить в программу известного зарубежного хедлайнера. Йонатан считает, что NORF делает хорошую рекламу Ида-­Вирумаа. Посетители фестиваля активно посещают достопримечательности и музеи регион и пользуются услугами местных отелей.

„Мне бы хотелось и дальше заниматься организацией фестиваля, но у меня есть и еще одна большая мечта – погрузиться в мир кино. Я с нетерпением жду появления в Йыхви нового киногородка“, – говорит Йонатан.

Киногородок также поддерживает из своих средств Фонд справедливого перехода.

3. Отходы – в доходы

Мадис Ольт рос в Кивиыли, и по сей день крепко связан с родным краем, развитию которого он способствует вместе с единомышленниками. Мадис является исполнительным руководителем компании Agricom Tehnika, большая часть деятельности которой сосредоточена на производстве древесной щепы из биомассы, то есть древесных отходов.

„Мы немного похожи на дворников. Отходы образуются много и повсеместно – как при лесозаготовках, на лесопильных заводах, так и при других видах деятельности лесной промышленности. Мы собираем эти отходы и повторно используем их в энергетическом секторе, где из древесной щепы производят тепло или электроэнергию. Опилки, отходы фрезерования или остатки деревянной упаковки – все это ценный ресурс, который необходимо направлять во вторичное использование“, – объясняет Мадис.

Предприятие работает недалеко от Кивиыли, но его продукцию доставляют покупателям по всей Эстонии и в ближайшие страны региона Балтийского моря.

Компания получила от фонда справедливого перехода поддержку в размере почти один миллион евро и с учетом самофинансирования планирует инвестировать в развитие и создание новых рабочих мест в общей сложности два миллиона евро.

По словам Мадиса, работать в Ида-­Вирумаа – удобно и просто, поскольку в регионе есть соответствующая инфраструктура в виде дорог, портов или электросети. При этом конкуренция – меньше, а эксплуатационные расходы – ниже.

Для сравнения: строительство складского комплекса в Таллинне обойдется гораздо дороже.

Как работодатель Мадис понимает обеспокоенность жителей Ида-­Вирумаа состоянием рынка труда в ближайшем будущем, ведь доля сланцевой промышленности будет постепенно снижаться.

„В нашем регионе есть специфические отрасли, но на большинстве рабочих мест в наши дни все более важными становятся настрой и желание. Если с ними – все в порядке, то освоить новую профессию совсем не сложно и вполне возможно в любом возрасте“, – убежден Мадис.

Мадис известен в регионе благодаря Центру приключений в Кивиыли, который начал работать в 2001 году, когда группа юных друзей совершила озорное восхождение на вершину местного террикона со сноубордами под мышкой. Там, на вершине, и родилась идея превратить Кивиыли в горнолыжный центр.

Тогдашний мэр Кивиыли поддержал смелую идею молодых людей, что значительно усилило их энтузиазм.

„Мы были в подходящем возрасте для этого безумия – довольно бестолковыми, но с достаточным количеством энергии“, – шутит Мадис.

Сейчас, 23 года спустя, больше всего его радует то, что Центр приключений привлек в Кивиыли и услуги по размещению, которых здесь отродясь не было. И то, что в центре работает местная молодежь, которая очень любит свое дело.

„Они несут с собой положительные эмоции и делятся ими с другими“, – радуется Мадис.