Новости Ида-Вирумаа
09.11.2024, 09:32

Ида-­Вирумаа пишет новую историю! Что такое Фонд справедливого перехода и чем он полезен для жителей региона?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Freepik.com

„Фонд справедливого перехода помогает прорастить семена устойчивого роста и развития уезда. Фонд поддерживает деятельность, повышающую благосостояние жителей региона и конкурентоспособность местных компаний“, – говорится на главной странице сайта фонда. Как именно фонд справедливого перехода поможет в развитии региона, а также улучшит благосостояние жителей, „МК-Эстонии“ рассказал главный координатор процесса справедливого перехода Иван Сергеев.

Фонд справедливого перехода – это финансовый механизм, созданный Европейским союзом, цель которого – поддержка экономики, людей и окружающей среды в ряде регионов.

Как правило, эти регионы ожидают значительные социально-­экономические вызовы в связи с достижением энергетических и климатических целей Европейского союза к 2030 году и целей климатической нейтральности – к 2050 году.

В Эстонии целевой регион справедливого перехода – Ида-­Вирумаа. Причиной тому – зависимость Северо-­Востока от добычи и переработки ископаемого топлива или от других отраслей, которые связаны с высокими выбросами в атмосферу парниковых газов.

По мере того, как глобальная экономика становится все более наукоемкой и экологически чистой, в свою очередь меняется и рынок труда в Ида-­Вирумаа. В уезде возникают новые рабочие места с высокой добавленной стоимостью, важную роль в создании которых и играет фонд справедливого перехода, общий объем которого составляет 340 миллионов евро.

Цель финансирования, выделяемого фондом справедливого перехода, – не просто поддержать отдельные проекты, а стимулировать развитие Ида-­Вирумаа на всех уровнях, как единого целого. По словам координатора фонда Ивана Сергеева, совокупный эффект от каждой реализованной меры и реализованного проекта – гораздо шире, чем просто финансирование отдельных инициатив.

Более 1000 новых рабочих мест

Как рассказывает Иван Сергеев, рабочие места, создаваемые с помощью фонда, в первую очередь связаны с новыми отраслями промышленности, которые помогают снизить зависимость региона от традиционной сланцевой отрасли и способствуют развитию экономики региона в более экологически чистую сторону.

Например, фонд обеспечивает поддержку технологических компаний, которые хотят инвестировать в регион, создавая новые рабочие места в машиностроении, химической промышленности, возобновляемой энергетике и других инновационных областях.

„К примеру, в рамках меры поддержки крупных инвестиций финансирование выделено компании Neo Performance Materials, которая строит в Нарве завод по производству магнитов, – отмечает Сергеев. – Также поддержку получили фирмы Freen OÜ (производство ветряных турбин в Кохтла-­Ярве), Agricom Tehnika OÜ (производство биотоплива в Люганузе), Aquaphor International OÜ (водоочистное оборудование в Нарве), Fortaco OÜ (металлургическая промышленность), Birger OÜ (производство металлоконструкций в Кохтла-­Ярве), NB Service OÜ (перерабатывающая промышленность) и Viru Keemia Grupp – один из крупнейших работодателей и ключевых игроков сланцевого сектора в Ида-­Вирумаа“.

Сергеев добавляет, что инвестиционные субсидии для малого и среднего бизнеса получили также компании SKS Textile Eesti (производство промышленного текстиля в Нарве) и Ecometal AS (переработка свинцовых аккумуляторов в Силламяэ).

„Наиболее распространенные сферы деятельности среди соискателей – обрабатывающая промышленность, машиностроение и гостиничный бизнес“, – перечисляет координатор.

Через фонд поддерживают и наукоемкую деятельность ида-вируских предпринимателей.

Например, предприятие OÜ RS OSA Service, которое будет производить карбонат кальция из сланцевой золы и запустит пилотный завод в Нарве.

В работе также находятся проекты в области биотехнологии, химической промышленности и энергетики, а также обогащения местных ресурсов.

„Таким образом, при поддержке фонда создадут рабочие места как для специалистов, мастеров и менеджеров, так и для людей, которые выполняют более простые задачи. В общей сложности уже сегодня благодаря фонду в процессе создания находятся более 700 рабочих мест, и это – не предел, – заверяет Сергеев. – Сейчас в сланцевой отрасли занято около 5 тысяч человек. При постепенном уходе от сланцевой экономики через пять лет работы лишатся далеко не все эти люди, а примерно одна пятая часть – остальным найдётся место в прежних сланцевых предприятиях, которые постепенно разворачиваются в сторону возобновляемой энергетики и чистой химической промышленности. В результате работы фонда уже к 2026 году в регионе появится более тысячи новых и современных рабочих мест“.

Сергеев добавляет: „Что немаловажно, поддержанные фондом проекты помогают создать и косвенные рабочие места – эдакий „эффект бабочки“, когда реализация одного проекта оказывает влияние на смежные сферы и способствует возникновению новых идей, услуг или инициатив. В результате влияние субсидий справедливого перехода гораздо шире, чем просто сумма выделяемых им грантов“.

Новые знания

Помимо новых рабочих мест Фонд справедливого перехода дает людям и возможность получать новые знания и навыки, чтобы проложить себе дорогу к тем самым рабочим местам. Так, через Кассу по безработице предлагают многочисленные бесплатные возможности обучения, переподготовки и повышения квалификации, чтобы подготовить людей к изменениям на рынке труда.

„С одной стороны, в местных вузах при поддержке фонда открыты учебные программы, готовящие студентов к „работе будущего“, то есть предлагающие образование, которое будет востребовано на меняющемся рынке труда. С другой, сотрудники, переходящие из сланцевой отрасли в новую сферу, также могут получить поддержку в повышении квалификации в сфере чистой энергетики и химии или же научиться чему‑то совершенно новому“, – говорит Иван Сергеев.

В общей сложности в рамках меры будут созданы возможности обучения по новым и обновленным учебным программам: для 750 участников на уровне профессионального образования – не менее 10 программ, и еще не менее 10 программ – для 550 участников на уровне высшего образования.

Через различные образовательные программы, курсы повышения квалификации и тренинги должны до 2029 года пройти не менее 10 500 учащихся. Общий бюджет меры – 25 миллионов евро.

Более полумиллиарда евро инвестиций

Сергеев уверяет, что Фонд справедливого перехода способствует экономическому и социальному развитию Ида-­Вирумаа, стимулируя развитие новых технологий, создавая устойчивые рабочие места и обеспечивая местным жителям необходимые знания и навыки, чтобы быть конкурентоспособными на современном рынке труда. Помимо этого, поддержка фонда мотивирует местные предприятия к развитию и стимулирует рост частных инвестиций в регион.

„Эффект этого влияния трудно переоценить – выделенные на сегодняшний момент фондом субсидии в размере около 230 миллионов евро обеспечили вложение в регион дополнительные 244 миллиона евро из кармана частных инвесторов и предприятий, – констатирует Сергеев. – Таким образом, по завершении работы фонда в регион в общей сложности будет влито более полумиллиарда евро“.

Иван Сергеев: „В результате работы Фонда справедливого перехода уже к 2026 году в регионе появится более тысячи новых и современных рабочих мест!“

Он добавляет: „Деятельность фонда нацелена на будущее, и если сейчас может показаться, что ничего глобального не происходит и не меняется, то через пару лет получившие поддержку проекты заработают, и эффект будет значительно заметнее. Процессы уже запущены, и первые результаты уже видны“.

Куда пойдут деньги?

Оперативные меры Фонда справедливого перехода

Первое направление: „Экономика и рынок труда“:

  • Субсидия на осуществление крупных инвестиций в Ида-­Вирумаа (153,9 млн евро)

  • Поддержка повышения наукоёмкости предпринимательства в Ида-­Вирумаа (15 млн евро) *

  • Развитие потенциала научно-­исследовательских разработок, отвечающих потребностям общества и экономики (25 млн евро)

  • Услуги по поддержке диверсификации экономики (29 млн евро) *

  • Поддержка малого бизнеса (15 млн евро)

  • Мобильность кадров и поддержка перепрофилирования работников сланцевого сектора (5 млн евро)

  • Увеличение объемов программ повышения квалификации, разработка и запуск учебных программ на уровне высшего, а также профессионально-­технического образования (25 млн евро)

Второе направление: „Экология и социальная интеграция“:

  • Уход от горючего сланца в централизованное теплоснабжение (5 млн евро) *

  • Реновация многоквартирных домов с целью улучшения их энергоэффективности (15 млн евро)

  • Решение экологических проблем, связанных с добычей и переработкой сланца, а также снижение ущерба здоровью (10 млн евро)

  • Развитие социальных и медицинских услуг, поддерживающих социальные изменения (5 млн. евро)

  • Инвестиции местных самоуправлений (20,1 млн евро) *

  • Поддержка региональных инициатив по справедливому переходу (16,7 млн евро)

* Обновленный бюджет меры (по состоянию на 17.10.2024).

Молодежь региона видит перспективы

Исследование, проведенное по заказу Министерства финансов, показало, что 72% жителей Ида-­Вирумаа в возрасте от 18 до 24 лет считают текущие изменения, связанные со справедливым переходом, положительными. Ведь одна из важных целей справедливого перехода – обеспечить будущее молодежи и остановить отток талантов из региона.

„В регионе чувствуется определенное влияние смены поколений – многие местные молодые люди верят в Ида-­Вирумаа, они не склонны так легко уезжать отсюда или возвращаются домой после того, как посмотрят мир, и полны оптимизма и энтузиазма по поводу своего будущего здесь. Это подтвердили и результаты опроса“, – говорит Иван Сергеев.

„На образ мышления молодежи, безусловно, большое влияние оказало широкое развитие региона как в сфере культурной жизни и городской среды, так и в сфере возможностей обучения и во многих других областях. У Ида-­Вирумаа уже много историй успеха – например, Центр приключенчеcкого туризма Кивиыли, набережная реки Нарва, новые современные здания школ и университетов, новые интересные учебные программы и локальное присутствие в регионе престижных высших учебных заведений Эстонии“, – перечисляет координатор.

Большинство получателей грантов уверяют, что в Ида-­Вирумаа можно делать дела более свободно, чем в некоторых других регионах, и эффект заметен сразу. При этом здесь – меньше конкуренции, и реализация проектов обходится дешевле.

Все это вселяет в молодых людей веру и уверенность в том, что в родном регионе их ждет блестящее будущее.

Личный опыт

Реальные истории людей и проектов, которые получили поддержку из фонда

1. Поддержка сотрудников сланцевого сектора

Жительница Силламяэ Ольга Золоткова более десяти лет проработала завскладом на дочернем предприятии Eesti Energia – Enefit Solutions, которое занимается обслуживанием оборудования сланцеперерабатывающих предприятий. Перед Рождеством 2023 года ее сократили.

На первый взгляд, реализовался пугающий многих жителей Ида-­Вирумаа сценарий – потеря работы в стабильном сланцевом секторе. Разве в регионе есть ему альтернатива?

После короткого отдыха Ольга взялась за поиски работы. Именно тогда в Кассе по безработице заработала финансируемая из Фонда справедливого перехода мера по поддержке трудоустройства работников сланцевого сектора, или, как ее любовно называют консультанты Кассы, „мотивационное пособие“.

Пособие выплачивают с целью облегчить переход на новое место работы людей, потерявших работу в сланцевом секторе. Пособие выплачивают одновременно с зарплатой на новом месте – но при условии, что человек устроится на новое место в течение ста дней после обретения официального статуса безработного. Проще говоря, мотивационное пособие – это дополнительная зарплата, которая и мотивирует людей активно искать работу.

Воспользовавшись этим пособием, а также – возможностью пройти трудовую практику, Ольга в короткие сроки нашла работу мечты. С мая 2024 года женщина начала работать в частной компании по производству металлических конструкций Norwes Metall руководителем по закупкам.

„Новая работа – гораздо интереснее, а адаптация прошла быстрее благодаря тому, что в коллективе есть и мои бывшие коллеги по сланцевому сектору. Но и новыми знакомствами и коллегами я довольна – команда интересная!“ – делится Ольга впечатлениями от новой работы.

Она признается, что долгий стаж в сланцевой промышленности вызывает у людей определенный страх перед переменами.

„Мне и самой было бы страшно по собственному желанию менять сферу деятельности. Но нет худа без добра, и вынужденные перемены привели к тому, что в результате стало еще лучше, чем было. Я только выиграла от того, что больше не работаю в сланцевом секторе!“ – не скрывает радости Ольга.

2. Местные инициативы

Отец Кристьян и сын Йонатан Хабакукки своим неутомимым энтузиазмом из года в год умудряются завлечь в небольшой поселок Ийзаку сотни молодых людей со всей Эстонии, и благодаря этому местная музыкальная сцена становится трамплином для молодых исполнителей.

Йонатан организует для молодежи собственный рэп-фестиваль NORF. В этом году организацию NORF поддержал и Фонд справедливого перехода, поскольку эта инициатива способствует долгосрочному развитию региона.

„NORF сейчас – очень популярное ежегодное мероприятие среди молодежи, куда приезжают люди со всей Эстонии“, – гордится деятельностью сына Кристьян Хабакукк.

В этом году фестиваль посетили уже более 500 молодых людей, а на сцене выступили известные музыканты An-­Marlen и Reket.

Цель NORF на следующий год – привлечь 1000 зрителей и включить в программу известного зарубежного хедлайнера. Йонатан считает, что NORF делает хорошую рекламу Ида-­Вирумаа. Посетители фестиваля активно посещают достопримечательности и музеи регион и пользуются услугами местных отелей.

„Мне бы хотелось и дальше заниматься организацией фестиваля, но у меня есть и еще одна большая мечта – погрузиться в мир кино. Я с нетерпением жду появления в Йыхви нового киногородка“, – говорит Йонатан.

Киногородок также поддерживает из своих средств Фонд справедливого перехода.

3. Отходы – в доходы

Мадис Ольт рос в Кивиыли, и по сей день крепко связан с родным краем, развитию которого он способствует вместе с единомышленниками. Мадис является исполнительным руководителем компании Agricom Tehnika, большая часть деятельности которой сосредоточена на производстве древесной щепы из биомассы, то есть древесных отходов.

„Мы немного похожи на дворников. Отходы образуются много и повсеместно – как при лесозаготовках, на лесопильных заводах, так и при других видах деятельности лесной промышленности. Мы собираем эти отходы и повторно используем их в энергетическом секторе, где из древесной щепы производят тепло или электроэнергию. Опилки, отходы фрезерования или остатки деревянной упаковки – все это ценный ресурс, который необходимо направлять во вторичное использование“, – объясняет Мадис.

Предприятие работает недалеко от Кивиыли, но его продукцию доставляют покупателям по всей Эстонии и в ближайшие страны региона Балтийского моря.

Компания получила от фонда справедливого перехода поддержку в размере почти один миллион евро и с учетом самофинансирования планирует инвестировать в развитие и создание новых рабочих мест в общей сложности два миллиона евро.

По словам Мадиса, работать в Ида-­Вирумаа – удобно и просто, поскольку в регионе есть соответствующая инфраструктура в виде дорог, портов или электросети. При этом конкуренция – меньше, а эксплуатационные расходы – ниже.

Для сравнения: строительство складского комплекса в Таллинне обойдется гораздо дороже.

Как работодатель Мадис понимает обеспокоенность жителей Ида-­Вирумаа состоянием рынка труда в ближайшем будущем, ведь доля сланцевой промышленности будет постепенно снижаться.

„В нашем регионе есть специфические отрасли, но на большинстве рабочих мест в наши дни все более важными становятся настрой и желание. Если с ними – все в порядке, то освоить новую профессию совсем не сложно и вполне возможно в любом возрасте“, – убежден Мадис.

Мадис известен в регионе благодаря Центру приключений в Кивиыли, который начал работать в 2001 году, когда группа юных друзей совершила озорное восхождение на вершину местного террикона со сноубордами под мышкой. Там, на вершине, и родилась идея превратить Кивиыли в горнолыжный центр.

Тогдашний мэр Кивиыли поддержал смелую идею молодых людей, что значительно усилило их энтузиазм.

„Мы были в подходящем возрасте для этого безумия – довольно бестолковыми, но с достаточным количеством энергии“, – шутит Мадис.

Сейчас, 23 года спустя, больше всего его радует то, что Центр приключений привлек в Кивиыли и услуги по размещению, которых здесь отродясь не было. И то, что в центре работает местная молодежь, которая очень любит свое дело.

„Они несут с собой положительные эмоции и делятся ими с другими“, – радуется Мадис.

Центр также получил поддержку от Фонда справедливого перехода, с помощью которой получится предложить клиентам более широкий спектр услуг и обеспечить доступ для людей с ограниченными возможностями.

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