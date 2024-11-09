Ида-Вирумаа пишет новую историю! Что такое Фонд справедливого перехода и чем он полезен для жителей региона?(7)
„Фонд справедливого перехода помогает прорастить семена устойчивого роста и развития уезда. Фонд поддерживает деятельность, повышающую благосостояние жителей региона и конкурентоспособность местных компаний“, – говорится на главной странице сайта фонда. Как именно фонд справедливого перехода поможет в развитии региона, а также улучшит благосостояние жителей, „МК-Эстонии“ рассказал главный координатор процесса справедливого перехода Иван Сергеев.
Фонд справедливого перехода – это финансовый механизм, созданный Европейским союзом, цель которого – поддержка экономики, людей и окружающей среды в ряде регионов.
Как правило, эти регионы ожидают значительные социально-экономические вызовы в связи с достижением энергетических и климатических целей Европейского союза к 2030 году и целей климатической нейтральности – к 2050 году.
В Эстонии целевой регион справедливого перехода – Ида-Вирумаа. Причиной тому – зависимость Северо-Востока от добычи и переработки ископаемого топлива или от других отраслей, которые связаны с высокими выбросами в атмосферу парниковых газов.
По мере того, как глобальная экономика становится все более наукоемкой и экологически чистой, в свою очередь меняется и рынок труда в Ида-Вирумаа. В уезде возникают новые рабочие места с высокой добавленной стоимостью, важную роль в создании которых и играет фонд справедливого перехода, общий объем которого составляет 340 миллионов евро.
Цель финансирования, выделяемого фондом справедливого перехода, – не просто поддержать отдельные проекты, а стимулировать развитие Ида-Вирумаа на всех уровнях, как единого целого. По словам координатора фонда Ивана Сергеева, совокупный эффект от каждой реализованной меры и реализованного проекта – гораздо шире, чем просто финансирование отдельных инициатив.
Более 1000 новых рабочих мест
Как рассказывает Иван Сергеев, рабочие места, создаваемые с помощью фонда, в первую очередь связаны с новыми отраслями промышленности, которые помогают снизить зависимость региона от традиционной сланцевой отрасли и способствуют развитию экономики региона в более экологически чистую сторону.
Например, фонд обеспечивает поддержку технологических компаний, которые хотят инвестировать в регион, создавая новые рабочие места в машиностроении, химической промышленности, возобновляемой энергетике и других инновационных областях.
„К примеру, в рамках меры поддержки крупных инвестиций финансирование выделено компании Neo Performance Materials, которая строит в Нарве завод по производству магнитов, – отмечает Сергеев. – Также поддержку получили фирмы Freen OÜ (производство ветряных турбин в Кохтла-Ярве), Agricom Tehnika OÜ (производство биотоплива в Люганузе), Aquaphor International OÜ (водоочистное оборудование в Нарве), Fortaco OÜ (металлургическая промышленность), Birger OÜ (производство металлоконструкций в Кохтла-Ярве), NB Service OÜ (перерабатывающая промышленность) и Viru Keemia Grupp – один из крупнейших работодателей и ключевых игроков сланцевого сектора в Ида-Вирумаа“.
Сергеев добавляет, что инвестиционные субсидии для малого и среднего бизнеса получили также компании SKS Textile Eesti (производство промышленного текстиля в Нарве) и Ecometal AS (переработка свинцовых аккумуляторов в Силламяэ).
„Наиболее распространенные сферы деятельности среди соискателей – обрабатывающая промышленность, машиностроение и гостиничный бизнес“, – перечисляет координатор.
Через фонд поддерживают и наукоемкую деятельность ида-вируских предпринимателей.
Например, предприятие OÜ RS OSA Service, которое будет производить карбонат кальция из сланцевой золы и запустит пилотный завод в Нарве.
В работе также находятся проекты в области биотехнологии, химической промышленности и энергетики, а также обогащения местных ресурсов.
„Таким образом, при поддержке фонда создадут рабочие места как для специалистов, мастеров и менеджеров, так и для людей, которые выполняют более простые задачи. В общей сложности уже сегодня благодаря фонду в процессе создания находятся более 700 рабочих мест, и это – не предел, – заверяет Сергеев. – Сейчас в сланцевой отрасли занято около 5 тысяч человек. При постепенном уходе от сланцевой экономики через пять лет работы лишатся далеко не все эти люди, а примерно одна пятая часть – остальным найдётся место в прежних сланцевых предприятиях, которые постепенно разворачиваются в сторону возобновляемой энергетики и чистой химической промышленности. В результате работы фонда уже к 2026 году в регионе появится более тысячи новых и современных рабочих мест“.
Сергеев добавляет: „Что немаловажно, поддержанные фондом проекты помогают создать и косвенные рабочие места – эдакий „эффект бабочки“, когда реализация одного проекта оказывает влияние на смежные сферы и способствует возникновению новых идей, услуг или инициатив. В результате влияние субсидий справедливого перехода гораздо шире, чем просто сумма выделяемых им грантов“.
Новые знания
Помимо новых рабочих мест Фонд справедливого перехода дает людям и возможность получать новые знания и навыки, чтобы проложить себе дорогу к тем самым рабочим местам. Так, через Кассу по безработице предлагают многочисленные бесплатные возможности обучения, переподготовки и повышения квалификации, чтобы подготовить людей к изменениям на рынке труда.
„С одной стороны, в местных вузах при поддержке фонда открыты учебные программы, готовящие студентов к „работе будущего“, то есть предлагающие образование, которое будет востребовано на меняющемся рынке труда. С другой, сотрудники, переходящие из сланцевой отрасли в новую сферу, также могут получить поддержку в повышении квалификации в сфере чистой энергетики и химии или же научиться чему‑то совершенно новому“, – говорит Иван Сергеев.
В общей сложности в рамках меры будут созданы возможности обучения по новым и обновленным учебным программам: для 750 участников на уровне профессионального образования – не менее 10 программ, и еще не менее 10 программ – для 550 участников на уровне высшего образования.
Через различные образовательные программы, курсы повышения квалификации и тренинги должны до 2029 года пройти не менее 10 500 учащихся. Общий бюджет меры – 25 миллионов евро.
Более полумиллиарда евро инвестиций
Сергеев уверяет, что Фонд справедливого перехода способствует экономическому и социальному развитию Ида-Вирумаа, стимулируя развитие новых технологий, создавая устойчивые рабочие места и обеспечивая местным жителям необходимые знания и навыки, чтобы быть конкурентоспособными на современном рынке труда. Помимо этого, поддержка фонда мотивирует местные предприятия к развитию и стимулирует рост частных инвестиций в регион.
„Эффект этого влияния трудно переоценить – выделенные на сегодняшний момент фондом субсидии в размере около 230 миллионов евро обеспечили вложение в регион дополнительные 244 миллиона евро из кармана частных инвесторов и предприятий, – констатирует Сергеев. – Таким образом, по завершении работы фонда в регион в общей сложности будет влито более полумиллиарда евро“.
Он добавляет: „Деятельность фонда нацелена на будущее, и если сейчас может показаться, что ничего глобального не происходит и не меняется, то через пару лет получившие поддержку проекты заработают, и эффект будет значительно заметнее. Процессы уже запущены, и первые результаты уже видны“.
Молодежь региона видит перспективы
Исследование, проведенное по заказу Министерства финансов, показало, что 72% жителей Ида-Вирумаа в возрасте от 18 до 24 лет считают текущие изменения, связанные со справедливым переходом, положительными. Ведь одна из важных целей справедливого перехода – обеспечить будущее молодежи и остановить отток талантов из региона.
„В регионе чувствуется определенное влияние смены поколений – многие местные молодые люди верят в Ида-Вирумаа, они не склонны так легко уезжать отсюда или возвращаются домой после того, как посмотрят мир, и полны оптимизма и энтузиазма по поводу своего будущего здесь. Это подтвердили и результаты опроса“, – говорит Иван Сергеев.
„На образ мышления молодежи, безусловно, большое влияние оказало широкое развитие региона как в сфере культурной жизни и городской среды, так и в сфере возможностей обучения и во многих других областях. У Ида-Вирумаа уже много историй успеха – например, Центр приключенчеcкого туризма Кивиыли, набережная реки Нарва, новые современные здания школ и университетов, новые интересные учебные программы и локальное присутствие в регионе престижных высших учебных заведений Эстонии“, – перечисляет координатор.
Большинство получателей грантов уверяют, что в Ида-Вирумаа можно делать дела более свободно, чем в некоторых других регионах, и эффект заметен сразу. При этом здесь – меньше конкуренции, и реализация проектов обходится дешевле.
Все это вселяет в молодых людей веру и уверенность в том, что в родном регионе их ждет блестящее будущее.
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