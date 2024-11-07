В Кохтла-Ярве планируют ремонтировать котельные. OSK Grupp возьмет для этого в кредит 100 тысяч евро
Муниципальное предприятие OSK Grup из Кохтла-Ярве планирует взять в кредит 100 тысяч евро на реконструкцию котельных Ору и Кукрузе. Эти котельные находятся в собственности OSK Grupp. Они нуждаются в ремонте, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Город выступит поручителем.
Стоимость ремонтных работ составит примерно 134 тысячи евро без учета налога с оборота, и большая часть работ будет профинансирована заемными средствами. Решение о поручительстве было принято еще на октябрьском заседании горсобрания Кохтла-Ярве, сообщает пресс-служба горсобрания Кохтла-Ярве.
По словам руководителя финансовой службы горуправления Кохтла-Ярве Айвара Камала, для взятия заема необходима гарантия со стороны города. „Реновация котелен Ору и Кукрузе – важный этап развития и обеспечения стабильности сферы теплоснабжения в Кохтла-Ярве“, – сказал Камал и добавил, что банковский заем будет выдан на подходящих городу условиях.
Совет OSK Grupp единогласно одобрил взятие финансового обязательства.
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