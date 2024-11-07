ФОТО | Еще один таллиннский детский сад получил новое здание

Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что реновация детских садов является приоритетом для Таллинна, направленным на создание современной и поддерживающей образовательной среды для детей. “Наша цель – создать для детей лучшие условия, отвечающие как современным требованиям, так и потребностям их развития. Новое здание детского сада „Магдалеэна“ служит ярким примером такого подхода. Таллинн намерен продолжать модернизацию образовательных учреждений, чтобы каждый ребенок мог расти в качественной и безопасной обстановке“, — отметил Яаму.

„Инвестиции в образование и благосостояние детей являются ключевым фактором для успешного будущего Таллинна. Открытие нового здания детского сада „Магдалеэна“ – важный шаг в этом направлении, ведь каждый модернизированный детский сад создает качественные условия для большего числа семей. Мы продолжим воплощать эту стратегию в жизнь, и совсем скоро планируем открыть еще пять современных детских садов, поддерживая благополучие таллиннских детей“, – добавил вице-мэр Алексей Яшин.

Старое здание детского сада „Магдалеэна“ было снесено, поскольку построенный в 1964 году дом был амортизирован и не отвечал современным требованиям. На его месте построено двухэтажное здание, гармонично вписывающееся в существующую среду. Арка главного входа и выходящие на улицу Асула овальные окна отражают стилистику улицы, на которой расположены жилые дома с аналогичным архитектурным мотивом.

В новом здании детского сада разместятся одна ясельная и пять детсадовских групп. Ясельная группа рассчитана на 18 детей, а каждая детсадовская примет по 24 ребенка. Игровая и спальная зоны ясельной группы позволяют при необходимости трансформировать ее пространство в обычную группу. В этом учебном году в детском саду „Магдалеэна“ будут работать две ясельные, три дошкольные и одна коррекционная группа.