Учитель эстонского языка: начинайте говорить, пусть кто-то смеется — это их проблема

„Больше всего в мире мне нравится эстонский язык — я его большой фанат!“ — в стенах языковой школы нас встречает Ли Лееду – преподаватель с 25-летним стажем, обучающая эстонскому тех, кто по разным причинам прибывает в нашу страну: беженцев и переселенцев. В День родного языка RusDelfi поговорил о том, каково это — помогать объединять людей при помощи эстонского, как повысить интерес к изучению государственного языка и почему важно создавать комфортную среду для общения, несмотря на нетерпеливость и нетерпимость.
„У взрослых нет проблем с мотивацией“
Мы идем по коридорам языковой школы Multilingua, где работает Ли. В учебных классах только-только закончились занятия, русская, украинская и английская речь смешивается с эстонской.
„Я уверена, что уже после первого занятия ученики смогут читать по-эстонски, — говорит педагог. — Однажды ко мне на урок пришел украинец, буквально дрожа от радости. До этого он учил язык всего две недели, а перед занятием зашел в киоск купить кофе. Он сумел не только заказать напиток, но и выбрать размер стакана и попросить сахар. Он сам не верил, что уже способен на такие диалоги — и это вызвало восторг и у него, и у меня“.