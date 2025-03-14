Учитель эстонского языка: начинайте говорить, пусть кто-то смеется — это их проблема

„У взрослых нет проблем с мотивацией“

„Я уверена, что уже после первого занятия ученики смогут читать по-эстонски, — говорит педагог. — Однажды ко мне на урок пришел украинец, буквально дрожа от радости. До этого он учил язык всего две недели, а перед занятием зашел в киоск купить кофе. Он сумел не только заказать напиток, но и выбрать размер стакана и попросить сахар. Он сам не верил, что уже способен на такие диалоги — и это вызвало восторг и у него, и у меня“.