БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Осиновский о реформе образования: Почему у нас сложности? Искусственная языковая среда не работает

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Есть ли в Таллинне школы-изгои и усугубится ли их положение с реформой образования? Остается ли у педагогов время учить детей в школах, ведь пока все силы уходят на получение С1 и повышение квалификации? Ждать ли, что уровень знаний детей в четвертых классах продолжит падать? Журналист RusDelfi Марина Бегункова задала девять не самых простых вопросов о реформе образования мэру Таллинна Евгению Осиновскому.
После недавно проведенного мониторинга муниципальных школ Таллинна видно, что между так называемыми эстонскими и бывшими русскими учебными заведениями существует довольно большая разница. Реформа образования может усугубить эту ситуацию, так как одни школы уже давно работают по методике языкового погружения, а другие начали осваивать ее только с сентября 2024 года. Могут ли школы оказаться в положении изгоев?
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