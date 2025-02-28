Евгений Осиновский: В четвертых классах переход на эстонский язык обучения тоже можно было бы сделать разумнее
Евгений Осиновский: В четвертых классах переход на эстонский язык обучения тоже можно было бы сделать разумнее
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
28.02.2025, 07:01

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Осиновский о реформе образования: Почему у нас сложности? Искусственная языковая среда не работает

 

Есть ли в Таллинне школы-изгои и усугубится ли их положение с реформой образования? Остается ли у педагогов время учить детей в школах, ведь пока все силы уходят на получение С1 и повышение квалификации? Ждать ли, что уровень знаний детей в четвертых классах продолжит падать? Журналист RusDelfi Марина Бегункова задала девять не самых простых вопросов о реформе образования мэру Таллинна Евгению Осиновскому.

После недавно проведенного мониторинга муниципальных школ Таллинна видно, что между так называемыми эстонскими и бывшими русскими учебными заведениями существует довольно большая разница. Реформа образования может усугубить эту ситуацию, так как одни школы уже давно работают по методике языкового погружения, а другие начали осваивать ее только с сентября 2024 года. Могут ли школы оказаться в положении изгоев?

Во-первых, этот процесс идет уже давно. В Таллинне есть конкретные примеры, когда рядом находятся две-три школы, дающие образование, но из-за различий в качестве более способные ученики переходят в другие учебные заведения. Это, естественно, увеличивает неравенство. Переход на эстонский язык обучения может его усилить. Мы давно наблюдаем растущий интерес русскоязычных семей к чисто эстонским школам, и это абсолютно естественно. Если обучение в любом случае идет на эстонском языке, то зачем получать эстоноязычное образование в русской школе, если можно сразу учиться в эстонской?

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