БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Осиновский о реформе образования: Почему у нас сложности? Искусственная языковая среда не работает

Во-первых, этот процесс идет уже давно. В Таллинне есть конкретные примеры, когда рядом находятся две-три школы, дающие образование, но из-за различий в качестве более способные ученики переходят в другие учебные заведения. Это, естественно, увеличивает неравенство. Переход на эстонский язык обучения может его усилить. Мы давно наблюдаем растущий интерес русскоязычных семей к чисто эстонским школам, и это абсолютно естественно. Если обучение в любом случае идет на эстонском языке, то зачем получать эстоноязычное образование в русской школе, если можно сразу учиться в эстонской?