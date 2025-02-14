В Эстонии не хватает учителей, способных преподавать в 4-х классах. Объясняем, почему педагогам важно владеть современными методиками

Часто можно услышать, что для обучения детей так называемых переходных классов, а именно четвертых, учителя должны владеть специальными методиками. По поводу этих методик и возникают самые большие вопросы — далеко не все учителя владеют нужными навыками. Почему именно сейчас, во время перехода на эстонский язык обучения, это важно? Что нужно знать о новых подходах родителю? Как распознать, что учитель вашего ребенка владеет современными подходами к обучению? Подробности в проекте RusDelfi „Трудности перехода“.
В ходе реформы образования, когда преподавание всех предметов перевели на эстонский язык, перед учителями и учениками стоит непростая задача — выучить эстонский и освоить предметы. В этом помогает специальная методика — LAK (õimitud aine- ja keeleõpe — интегрированное предметное и языковое обучение). В Эстонии обучение с помощью такой методики реализуется в учебных заведениях, присоединившихся к программе языкового погружения, с 2000 года.
LAK-методика подразумевает, что в процессе обучения идет интеграция предметов.
„Это можно объяснить просто: когда ребенок выходит за дверь школы, он не разделяет: „Вот здесь я использую эстонский язык, вот здесь мне нужно знание математики, а здесь — точно природоведение“. Для нас мир — этот одно целое“, — говорит Евгения Кирсанова, учитель эстонского языка в Нарвской Кренгольмской школе. Сейчас педагог преподает именно в переходных четверых классах с применением современной методики интегрированного обучения. Поэтому не понаслышке знает, чем отличается преподавание до изучения LAK, и после него.