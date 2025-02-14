В Эстонии не хватает учителей, способных преподавать в 4-х классах. Объясняем, почему педагогам важно владеть современными методиками

В ходе реформы образования, когда преподавание всех предметов перевели на эстонский язык, перед учителями и учениками стоит непростая задача — выучить эстонский и освоить предметы. В этом помогает специальная методика — LAK (õimitud aine- ja keeleõpe — интегрированное предметное и языковое обучение). В Эстонии обучение с помощью такой методики реализуется в учебных заведениях, присоединившихся к программе языкового погружения, с 2000 года.

„Это можно объяснить просто: когда ребенок выходит за дверь школы, он не разделяет: „Вот здесь я использую эстонский язык, вот здесь мне нужно знание математики, а здесь — точно природоведение“. Для нас мир — этот одно целое“, — говорит Евгения Кирсанова, учитель эстонского языка в Нарвской Кренгольмской школе. Сейчас педагог преподает именно в переходных четверых классах с применением современной методики интегрированного обучения. Поэтому не понаслышке знает, чем отличается преподавание до изучения LAK, и после него.