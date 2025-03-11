Мама будущего первоклассника с особыми образовательными потребностями: мест нет, ребенку нужна поддержка русскоязычного логопеда

До 15 марта родители будущих таллиннских первоклассников могут подать заявление на определение в школу. Но со сложностями столкнулись родители детей с особыми образовательными потребностям. Юлия — мама такого ребенка. Из-за реформы образования отправить ребенка в школу без поддержки русскоязычного логопеда не видит возможным — будущий первоклассник с трудом говорит даже на родном языке. Власти же уверяют: педагогов, способных обучать детей с особыми потребностями, найти сложно, но место в 1-м классе для всех таких детей в Таллинне будет найдено. В ситуации разбирался RusDelfi.
„Год отсрочки от школы мы уже использовали“
Юлия живет с семьей в районе Ыйсмаэ. „Наша школа по прописке — Ыйсмаэский русский лицей, — рассказывает RusDelfi мама будущего первоклассника. — Школа очень дорожит своим рейтингом и результатами экзаменов, малых классов у них не было никогда. Хотя точно знаю, что были дети с решением на него“.
Женщина признается: возить ребенка в другие части города к восьми утра и забирать в девятнадцать возможности нет. „Я работаю пять дней в неделю, а муж на двух работах. Плюс это очень тяжело для самого ребенка, — говорит мама будущего школьника и делится, что ее ребенок не говорил до 5 лет. — Очень плохо, но говорит на родном русском, эстонского не знает совсем. Поэтому полностью эстонские школы не рассматриваем, ребенку нужна поддержка русскоязычного логопеда“.