Мама будущего первоклассника с особыми образовательными потребностями: мест нет, ребенку нужна поддержка русскоязычного логопеда

„Год отсрочки от школы мы уже использовали“

Юлия живет с семьей в районе Ыйсмаэ. „Наша школа по прописке — Ыйсмаэский русский лицей, — рассказывает RusDelfi мама будущего первоклассника. — Школа очень дорожит своим рейтингом и результатами экзаменов, малых классов у них не было никогда. Хотя точно знаю, что были дети с решением на него“.

Женщина признается: возить ребенка в другие части города к восьми утра и забирать в девятнадцать возможности нет. „Я работаю пять дней в неделю, а муж на двух работах. Плюс это очень тяжело для самого ребенка, — говорит мама будущего школьника и делится, что ее ребенок не говорил до 5 лет. — Очень плохо, но говорит на родном русском, эстонского не знает совсем. Поэтому полностью эстонские школы не рассматриваем, ребенку нужна поддержка русскоязычного логопеда“.

Сейчас жительница Таллинна поддерживает контакт с родителями шестерых детей в Ыйсмаэ из групп выравнивания, которые в этом году идут в первый класс и которым нужен малый класс, но по обычной программе.

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