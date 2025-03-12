Юрген Лиги хочет получить допуск к секретной информации НАТО. Михал: "Надеюсь, ему удастся это сделать в течение месяца"

По словам премьер-министра Кристена Михала, он поручил заняться вопросом получения необходимых разрешений еще в конце лета прошлого года, когда после отъезда Каи Каллас было сформировано новое правительство.

"Теперь же, перед Днем независимости Республики и поездкой в ​​Киев, я напомнил Лиги, что ему необходимо получить допуск к секретной информации НАТО“, - сказал Михал. Лиги объяснил, что процесс застопорился из-за нехватки времени, однако пообещал Михалу, что займется этим вопросом. "Я надеюсь, что Юрген сможет привести свои дела в порядок в течение месяца“, — заявил сегодня Михал.

Премьер-министр не сомневается, что Лиги получит это разрешение, так как ранее он занимал должности, связанные с безопасностью, в том числе пост министра обороны.

Но что произойдет, если он не получит этого разрешения? „Я не собираюсь рассуждать на такие темы“, — отметил Михал.

Юрген Лиги не ответил на звонки и SMS-сообщения портала Delfi.

Изданию Õhtuleht он рассказал, что его ужасает бюрократия, связанная с подачей заявления на получение допуска к секретной информации НАТО. "У меня нет никаких сомнительных данных, но я боюсь, что где-то допущу ошибку. Например, меня спрашивают о каких-то аккаунтах в социальных сетях, названия которых я точно не помню. Возможно, эти страницы создавал кто-то из советников“, — пояснил Лиги.

Лидер оппозиционной партии Isamaa Урмас Рейнсалу отметил, что во время пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра из-за отсутствия допуска к секретной информации министры отстранялись от должности. "А теперь, при правительстве Кристена Михала, министр, не имеющий допуска, играет ведущую роль в координации и финансировании нашей безопасности. Это вызывает серьезную озабоченность“, — добавил он.

Что имеет в виду Рейнсалу?