Юрген Лиги хочет получить допуск к секретной информации НАТО. Михал: "Надеюсь, ему удастся это сделать в течение месяца"
Совсем недавно жаловавшийся на нехватку времени министр финансов Юрген Лиги начнет работу по получению допуска к секретной информации НАТО. По крайней мере, именно это он пообещал премьер-министру Кристен Михал.
По словам премьер-министра Кристена Михала, он поручил заняться вопросом получения необходимых разрешений еще в конце лета прошлого года, когда после отъезда Каи Каллас было сформировано новое правительство.
"Теперь же, перед Днем независимости Республики и поездкой в Киев, я напомнил Лиги, что ему необходимо получить допуск к секретной информации НАТО“, - сказал Михал. Лиги объяснил, что процесс застопорился из-за нехватки времени, однако пообещал Михалу, что займется этим вопросом. "Я надеюсь, что Юрген сможет привести свои дела в порядок в течение месяца“, — заявил сегодня Михал.
Премьер-министр не сомневается, что Лиги получит это разрешение, так как ранее он занимал должности, связанные с безопасностью, в том числе пост министра обороны.
Но что произойдет, если он не получит этого разрешения? „Я не собираюсь рассуждать на такие темы“, — отметил Михал.
Юрген Лиги не ответил на звонки и SMS-сообщения портала Delfi.
Изданию Õhtuleht он рассказал, что его ужасает бюрократия, связанная с подачей заявления на получение допуска к секретной информации НАТО. "У меня нет никаких сомнительных данных, но я боюсь, что где-то допущу ошибку. Например, меня спрашивают о каких-то аккаунтах в социальных сетях, названия которых я точно не помню. Возможно, эти страницы создавал кто-то из советников“, — пояснил Лиги.
Лидер оппозиционной партии Isamaa Урмас Рейнсалу отметил, что во время пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра из-за отсутствия допуска к секретной информации министры отстранялись от должности. "А теперь, при правительстве Кристена Михала, министр, не имеющий допуска, играет ведущую роль в координации и финансировании нашей безопасности. Это вызывает серьезную озабоченность“, — добавил он.
Что имеет в виду Рейнсалу?
Для понимания его слов нужно вернуться в лето 2022 года, когда премьер-министр Эстонии Кая Каллас исключила из состава правительства Центристскую партию. Основной причиной конфликта был переход на эстонский язык обучения, против которого выступали центристы. "Если к этому добавить еще и тот факт, что ни один министр от Центристской партии, за исключением Кристиана Яани и Эвы-Марии Лийметс, не имел допуска к секретным материалам НАТО, то управление страной в военное время с таким составом министров невозможно“, — заявила тогда Каллас.