В Ласнамяэ состоялась третья ученическая конференция по экологии
11 марта в Таллиннской Ляэнемереской гимназии состоялась третья ученическая конференция на тему „Ласнамяэ – умный и экологичный район“.
Мероприятие организовали Ляэнемереская гимназия и управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с комиссией по образованию и культуре районного совета Ласнамяэ.
„Третий год подряд в Ласнамяэ проходит ученическая конференция по экологии, цель которой – повысить осведомленность молодых людей об окружающей среде и их готовность к улучшению условий среды обитания. Мы также стремимся побудить молодежь активнее участвовать в формировании будущего района“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В этом году в конференции приняли участие 9 школ: Таллиннская гимназия Куристику, Ласнамяэская гимназия, Ласнамяэская русская гимназия, Таллиннская Лаагнаская гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, Таллиннская Паэ гимназия, Кадриоргская немецкая гимназия, школа по интересам Тондираба и Таллиннская Ляэнемереская гимназия.
По словам директора Ляэнемереской гимназии Дениса Преснецова, конференция прошла с большим успехом. „Вместе мы обсудили, как сделать Таллинн, и в особенности наш родной Ласнамяэ умным и экологичным пространством. Ученики предлагали инновационные решения, делились опытом и находили новые способы внести свой вклад в более экологичное будущее. Конференция еще раз доказала, что, делая маленькие шаги, можно добиться больших перемен. Если каждый из нас будет действовать более осознанно и заботливо, вместе мы сможем сделать мир более зеленым и устойчивым“.
Конференция началась с выступления ведущего специалиста Агентства окружающей среды Уудо Тимма, который рассказал о жилой среде. Доклад о защите биологического разнообразия в Эстонии представила ученица Ляэнемереской гимназии Валерия Шапенкова.
Тему биологического разнообразия Таллинна раскрыла доцент экологии растений института естественных и медицинских наук Таллиннского университета Тийна Эльвисто. Эмерит-научный сотрудник института естественных и медицинских наук Таллиннского университета Тийу Кофф рассказала молодежи об основных опасностях, грозящих биоразнообразию, и их причинах. Выступления экспертов закончились докладом лектора ботаники и микологии Таллиннского университета Тыну Плоомпуу на тему „Примеры биологического разнообразия в повседневной жизни“.
Во второй половине дня состоялись мастер-классы, где испытать на практике свои навыки могли все участвовавшие в конференции школы. В организованном Линнамяэским русским лицеем мастер-классе „Скрытая сторона быстрой моды“ были рассмотрены связанные с производством и потреблением быстрой моды экологические и социальные проблемы. Участники также обсудили возможности их решения. Вместе с представителями других школ ученики Ляэнемереской гимназии изготовили в ходе мастер-класса отели для насекомых, которые каждая школа получила в подарок.
Ученики Ляэнемереской гимназии рассказали об опыте, полученном ими в ходе участия в международном проекте Erasmus+ под названием Back to future with the nature. Организаторы конференции надеются, что этот опыт вдохновит других на шаги к более экологичному будущему.
В 2026 конференцию проведет Паэ гимназия.