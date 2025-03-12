В Ласнамяэ состоялась третья ученическая конференция по экологии

Мероприятие организовали Ляэнемереская гимназия и управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с комиссией по образованию и культуре районного совета Ласнамяэ.

„Третий год подряд в Ласнамяэ проходит ученическая конференция по экологии, цель которой – повысить осведомленность молодых людей об окружающей среде и их готовность к улучшению условий среды обитания. Мы также стремимся побудить молодежь активнее участвовать в формировании будущего района“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этом году в конференции приняли участие 9 школ: Таллиннская гимназия Куристику, Ласнамяэская гимназия, Ласнамяэская русская гимназия, Таллиннская Лаагнаская гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, Таллиннская Паэ гимназия, Кадриоргская немецкая гимназия, школа по интересам Тондираба и Таллиннская Ляэнемереская гимназия.

По словам директора Ляэнемереской гимназии Дениса Преснецова, конференция прошла с большим успехом. „Вместе мы обсудили, как сделать Таллинн, и в особенности наш родной Ласнамяэ умным и экологичным пространством. Ученики предлагали инновационные решения, делились опытом и находили новые способы внести свой вклад в более экологичное будущее. Конференция еще раз доказала, что, делая маленькие шаги, можно добиться больших перемен. Если каждый из нас будет действовать более осознанно и заботливо, вместе мы сможем сделать мир более зеленым и устойчивым“.

Конференция началась с выступления ведущего специалиста Агентства окружающей среды Уудо Тимма, который рассказал о жилой среде. Доклад о защите биологического разнообразия в Эстонии представила ученица Ляэнемереской гимназии Валерия Шапенкова.