Экономика
08.03.2025, 12:23

Садовый центр Hortes обанкротился

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Садовый центр Hortes на Тяхесаю, который был закрыт в сентябре прошлого года.
Садовый центр Hortes на Тяхесаю, который был закрыт в сентябре прошлого года.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Харьюский уездный суд накануне признал банкротом предприятие Hortes, владевшее и управлявшее несколькими одноименными магазинами садово-огородных товаров.

По данным Деловых Ведомостей, компания уведомила Кассу по безработице о сокращении 22 работников, объяснив это банкротством.

Первый садовый центр открылся в 2006 году в Лаагри, второй — в Ласнамяэ в 2019 году, а третий — в Риге в 2021 году. Но латвийский магазин пришлось закрыть в 2022 году. До пандемии компания была прибыльной, но последние годы стали трудными. В сентябре 2023 года закрыли центр в Ласнамяэ. Карол Когер, владелец Hortes, сообщал в январе изданию Ärileht, что экономический спад и ослабление потребительской уверенности стали основными проблемами.

Он добавил, что компания не видит улучшений в экономике в ближайшем будущем и подала заявление о банкротстве.

Первая встреча кредиторов состоится 27 марта, а налоговая задолженоость компании перед государством составляет 777 835 евро.

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