Садовый центр Hortes обанкротился

Первый садовый центр открылся в 2006 году в Лаагри, второй — в Ласнамяэ в 2019 году, а третий — в Риге в 2021 году. Но латвийский магазин пришлось закрыть в 2022 году. До пандемии компания была прибыльной, но последние годы стали трудными. В сентябре 2023 года закрыли центр в Ласнамяэ. Карол Когер, владелец Hortes, сообщал в январе изданию Ärileht, что экономический спад и ослабление потребительской уверенности стали основными проблемами.