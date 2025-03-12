Эстонская биатлонистка выиграла традиционную дистанцию на Кубке IBU в Отепя

Сюзан Кюльм преодолела дистанцию в 12,5 км за 39 минут 8,5 секунд и одержала победу, опередив норвежку Каролину Эрдаль, которая допустила один промах, на 5,6 секунды. Третье место заняла француженка Камиль Бене с 6,4-секундным отставанием и двумя штрафными кругами.

Сюзан Кюльм, ставшая первой эстонкой, одержавшей победу на этапе Кубка IBU, призналась, что час спустя после гонки она до конца не осознавала своего достижения. Когда она увидела на финише, что поднялась на первое место, она не решилась сразу радоваться.

„Я не понимала, что происходит на финише… Что, действительно, этот день настал, и я получаю свою первую медаль, сразу золотую. Я не решилась радоваться, пока все девушки, которые могли угрожать моему первому месту, не финишировали. Всё это немного невероятно“, — рассказала Кюльм Delfi.

Информацию о том, что она стала лидером, она получила только на последнем круге. „До этого я знала только, что мне нужно хорошо проехать, если я пройду все четыре огневых рубежа без промахов. Но на одном моменте на последнем круге начали кричать, что я лидер, и что нужно выкладываться. Но времени я не знала. После этого на трассе уже не было ни одного места, где бы мне не помогали. Не было мест, где я могла бы сдаться“, — описала Кюльм завершение гонки.

„Я даже не могу сказать, что для меня значит быть первой эстонкой, которая выиграла этап Кубка IBU. Сейчас для меня важнее, что это моя первая международная победа и первый подиум.“

Особое удовольствие Кюльм испытывает от того, что смогла доказать себе, что способна очень хорошо выступать на домашнем этапе Кубка мира и чемпионате мира, который пройдет в Эстонии через два года.

Сегодня Кюльм показала самый быстрый результат на огневых рубежах.

„Для меня было очень важно пройти все огневые рубежи и чтобы результат был хорошим. Чтобы то, что я делаю между выстрелами, было правильным и контролируемым“, — сказала она.

На лыжной трассе она показала 15-й результат (отставание от самой быстрой Паулы Боте составило 1:55).