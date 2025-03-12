Действия Трампа нам на руку? Замедление экономики США может создать конкурентные преимущества для предприятий стран Балтии
В конце 2024 года, когда Трамп был переизбран на пост президента США, на финансовых рынках царил оптимизм. Ожидалось, что ориентированная на поддержку бизнеса администрация ускорит экономический рост и повысит стоимость акций американских компаний. В то время прогнозы для экономики еврозоны были слабыми, особенно учитывая, что Германия балансировала на грани рецессии. Курс евро и доллара также практически сравнялся, и инвесторы начали переводить капитал из Европы в США. Однако начало 2025 года оказалось неожиданным – перспективы экономики США стали выглядеть менее убедительно, тогда как экономика еврозоны начала подавать признаки оживления.
Почему ожидания инвесторов изменились?
Разрыв между экономиками по обе стороны Атлантики начал постепенно сокращаться. В 2024 году экономика США росла благодаря государственным расходам, инвестициям в искусственный интеллект и высокому внутреннему спросу, в то время как экономика еврозоны стагнировала. Однако в начале 2025 года эта динамика начала меняться.
Индекс деловой активности (PMI) за февраль, составивший всего 50,4 пункта, свидетельствует о замедлении экономики США. Показатели промышленного сектора выглядят лучше, но рост по-прежнему был обусловлен возможным введением новых тарифов: компании спешили импортировать необходимые для производства комплектующие, опасаясь пошлин Трампа. Однако большую тревогу вызывает сектор услуг США, индекс PMI которого упал до 49,7 пункта, что является худшим результатом за последние два года.
Ожидания в секторе услуг сдерживаются также сокращением государственных расходов, инициированным комиссией DOGE, а также инфляционными рисками. Инфляция в США начала ускоряться уже в январе, еще до введения новых тарифов. Высокие процентные ставки в сочетании с сокращением государственных расходов могут привести к дальнейшему замедлению экономики США.
Восстановление и благоприятные прогнозы в еврозоне
В то время как США сталкиваются с вызовами, экономика еврозоны демонстрирует признаки оживления. Деловая активность в промышленности Германии остается на уровне 46,1 пункта, что указывает на продолжающийся спад, но это уже лучший показатель за последние два года. Индекс малых и средних предприятий mDAX также подтверждает, что инвесторы верят в устойчивое восстановление экономики еврозоны. Тем не менее можно предположить, что восстановление немецкой промышленности будет долгосрочным процессом.
Дополнительным преимуществом для еврозоны является продолжающаяся политика Европейского центрального банка по снижению процентных ставок. В настоящее время финансовые эксперты прогнозируют, что трехмесячный Euribor к осени снизится до примерно 2%, а шестимесячный – приблизится к этому уровню. Более дешевое финансирование создаст благоприятные условия для возобновления инвестиций, которые долгое время откладывались. В то же время Федеральная резервная система США, скорее всего, сохранит высокие процентные ставки до конца года.
Позитивные новости для предпринимателей стран Балтии
Хотя процесс идет постепенно, экономика США замедляется, тогда как экономика еврозоны выходит из стагнации. Это означает, что разрыв между экономиками США и еврозоны, долгое время остававшийся значительным, начинает сокращаться. Для предпринимателей стран Балтии это позитивный сигнал: снижение процентных ставок в еврозоне и восстановление заказов создают благоприятные условия для роста бизнеса. Своевременные инвестиционные решения обеспечат конкурентные преимущества, особенно с учетом того, что американские рынки могут на какое-то время остыть.
Когда эйфория на рынках США, вызванная выборами президента, утихнет, оживление экономики еврозоны откроет новые возможности для бизнеса. Однако в условиях нынешней нестабильности важно следить за изменениями, решениями и развитием событий в США, а также искать пути минимизации рисков.
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