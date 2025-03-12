Действия Трампа нам на руку? Замедление экономики США может создать конкурентные преимущества для предприятий стран Балтии

Почему ожидания инвесторов изменились?

Разрыв между экономиками по обе стороны Атлантики начал постепенно сокращаться. В 2024 году экономика США росла благодаря государственным расходам, инвестициям в искусственный интеллект и высокому внутреннему спросу, в то время как экономика еврозоны стагнировала. Однако в начале 2025 года эта динамика начала меняться.

Индекс деловой активности (PMI) за февраль, составивший всего 50,4 пункта, свидетельствует о замедлении экономики США. Показатели промышленного сектора выглядят лучше, но рост по-прежнему был обусловлен возможным введением новых тарифов: компании спешили импортировать необходимые для производства комплектующие, опасаясь пошлин Трампа. Однако большую тревогу вызывает сектор услуг США, индекс PMI которого упал до 49,7 пункта, что является худшим результатом за последние два года.

Ожидания в секторе услуг сдерживаются также сокращением государственных расходов, инициированным комиссией DOGE, а также инфляционными рисками. Инфляция в США начала ускоряться уже в январе, еще до введения новых тарифов. Высокие процентные ставки в сочетании с сокращением государственных расходов могут привести к дальнейшему замедлению экономики США.

Восстановление и благоприятные прогнозы в еврозоне

В то время как США сталкиваются с вызовами, экономика еврозоны демонстрирует признаки оживления. Деловая активность в промышленности Германии остается на уровне 46,1 пункта, что указывает на продолжающийся спад, но это уже лучший показатель за последние два года. Индекс малых и средних предприятий mDAX также подтверждает, что инвесторы верят в устойчивое восстановление экономики еврозоны. Тем не менее можно предположить, что восстановление немецкой промышленности будет долгосрочным процессом.