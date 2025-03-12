В Нарвском колледже в День родного языка пройдут конкурсные чтения Таммсааре

Мероприятие предлагает участникам возможность взглянуть на творчество Таммсааре с новой стороны, осмыслить его актуальность в современном мире, познакомиться с эстонской культурой, а также улучшить навыки публичного выступления. Конкурс особенно полезен для изучающих эстонский язык как неродной.

„Произведения Таммсааре — это не просто литературная классика, они отражают вопросы и ответы каждого поколения. Конкурсное чтение позволяет участникам глубже понять его тексты и почувствовать богатство эстонского языка“, — говорит младший преподаватель эстонского языка Нарвского колледжа и организатор конкурса Энда Трубок.

Мало кто знает, что Антон Хансен Таммсааре получил гимназическое образование в Нарве и проводил летние месяцы с семьей в Нарва-Йыэсуу. Его творческое становление было тесно связано с этим регионом. В его произведениях находят отражение социальные и философские размышления эпохи, что делает их актуальными и сегодня.

В конкурсе участвуют учащиеся 4–12 классов, студенты профессиональных учебных заведений, вузов, а также взрослые, независимо от родного языка. В этом году среди участников представители Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Йыгевамаа. Каждый участник исполняет наизусть отрывок или короткий рассказ из произведений Антона Хансена Таммсааре продолжительностью 3–5 минут. Выступления оценивает жюри, в состав которого входят признанные деятели театра и общественной жизни. Особое внимание уделяется грамотности речи, передаче смысла текста, технике исполнения и эмоциональному выражению.

Информация о конкурсе доступна на сайте колледжа .

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