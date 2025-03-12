ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1113-й день) | Делегация США направляется в Россию для переговоров о перемирии. Трамп предупреждает о „разрушительных“ санкциях для Москвы в случае их провала

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал журналистам после переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей 30-дневного прекращения огня. В совместном заявлении США и Украины говорилось, что Киев готов „принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон“, при условии его соблюдения российской стороной. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз приветствует итоги переговоров в Джидде и готов сыграть свою роль в поддержке усилий по прекращению войны вместе с Украиной, США и другими партнерами.

В Киевской области в результате ночной атаки российских беспилотников возникли пожары в жилых домах, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. „Ночью 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 4:46. Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома. Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет“, — сообщили спасатели.

В результате попадания российской баллистической ракеты вечером во вторник погибли четыре члена экипажа сухогруза, шедшего в Алжир с грузом зерна, ещё два человека ранены, сообщил в своем телеграм-канале председатель общественного совета при военной администрации Одессы Сергей Братчук со ссылкой на данные администрации портов Украины. По его словам, также повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Джон Рэтклифф провели телефонный разговор и условились о поддержании регулярных контактов, сообщило утром в среду пресс-бюро СВР. В сообщении сказано, что была „достигнута договорённость о поддержании регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном“.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ждут от США деталей переговоров в Саудовской Аравии. „Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и [госсекретарь Марко] Рубио и [советник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц, заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде“, — цитирует Пескова агентство ТАСС. По его словам, в ближайшие дни у Кремля запланированы контакты с США, в ходе которых руководство России рассчитывает получить полную информацию. Кроме того, Песков добавил, что пока между Россией и США нет никаких договоренностей насчет возможного телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Четыре человека погибли при обстреле комбикормового завода в Курской области. Завод в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области в среду утром подвергся атаке ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По предварительным данным, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них трое мужчин и одна женщина.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что под российский контроль перешли поселки Новомарково и Днепроэнергия в самопровозглашенной ДНР. Россияне пытаются оцепить Силы обороны Украины, которые находятся в Курской области, сказал в телеэфире представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. „Сказать, что россияне там (в Сумской области возле Новенького — прим. „Укринформа“) прорвали границу, неверно. Конечно, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области, россияне проводят десятки штурмовых действий. Чтобы развить свой успех, они пытаются также пересечь нашу линию границы, чтобы осуществить оцепление наших сил, которые находятся в Курской области“, — сказал Демченко. По его словам, на этом направлении российские войска не могут использовать технику и предпринимают попытки перехода границы маленькими штурмовыми группами, задача которых — максимально зайти вглубь украинской территории, закрепиться и дальше расширить зону боевых действий.

Генштаб ВСУ подтвердил существенное продвижение российских сил в Курской области. На картах, опубликованных Генштабом ВСУ за 10 и 11 марта, заметно, что зона, которую контролировали Силы обороны Украины в Курской области, заметно уменьшилась. Российские войска почти подошли к Судже. Как сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на источники, российские силы хотят пробиться в Басовку и дальше в Юнаковку Сумской области. Они пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы и тем самым создать оперативное оцепление украинских войск.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты в среду будут контактировать с Россией по поводу соглашения, достигнутого с Украиной о 30-дневном прекращении огня и шагах по прекращению войны. „Мы все с нетерпением ждем ответа России и настоятельно призываем их решительно рассмотреть вопрос о прекращении всех военных действий“, — сказал Рубио во время остановки в Ирландии после переговоров с Киевом в Саудовской Аравии. По словам госсекретаря США, позиция России станет ясна в ближайшие дни, а отказ станет сильным сигналом: „У нас будут контакты с ними [российской стороной] сегодня, уже были контакты на разных уровнях с коллегами, с разными членами администрации, и это будет продолжаться. [...] Мы собираемся донести это до них напрямую, мы собираемся сказать, что Украина готова прекратить все боевые действия и начать немедленный процесс переговоров о долгосрочном прекращении войны, и мы посмотрим, какова будет их реакция. Если они ответят „да“, то мы будем уверены, что достигли реального прогресса и есть реальный шанс на мир“, — сказал Рубио. „Если они скажут „нет“, тогда, очевидно, нам придется изучить все и понять их истинные намерения. Я думаю, что если они скажут нет, это многое скажет нам о том, каковы их цели и планы“, — добавил госсекретарь США.

Президент Трамп заявил, что представители США „отправляются в Россию прямо сейчас“ для переговоров по Украине, и добавил, что „теперь все зависит от России“. Он также добавил, что США „получили несколько позитивных сигналов о прекращении огня“. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, президент США заявил, что если Россия решит продолжать войну, против нее могут быть введены „разрушительные“ санкции. „Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом смысле“, — сказал Трамп. „Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира“, — сказал Трамп, добавив, что эти „финансовые меры“ могут быть „разрушительными“ для Москвы. „Мы близки к тому, чтобы что-то сделать [по Украине]“, — сказал Трамп журналистам. По словам Трампа, некогда „трудная“ украинская сторона изменила свое мышление. „У меня был человек [Зеленский], который, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим“, — сказал Трамп.

Президент Зеленский заявил, что выборы президента в Украине пройдут после окончания войны и отмены военного положения. По его словам, „никто ничего специально откладывать не будет“. „После окончания войны будет снято военное положение. И после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству“, — сказал он на пресс-конференции в Киеве.