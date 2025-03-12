Правда ли, что администрация Трампа отказалась оплачивать поездку украинской делегации в США?
В конце февраля 2025 года в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что для подписания договора о редкоземельных металлах украинская делегация прибыла в США за свои деньги — якобы впервые Белый дом отказался покрывать расходы по приглашению иностранных гостей. Мы проверили достоверность этой истории.
Публикации о том, что украинской стороне пришлось самостоятельно оплатить визит, связанный с подписанием соглашения о редкоземельных металлах, широко разошлись 28 февраля, в день встречи в Белом доме. Судя по ним, администрация Дональда Трампа впервые в истории отказала покрывать расходы приглашённой делегации. После перепалки, произошедшей в Овальном кабинете, украинской стороне якобы пришлось срочно покинуть страну за свой счёт. Первоисточником этой информации называют американскую газету The Wall Street Journal.Новостью поделились Telegram-каналы „Nе.Сахар“ (274 000 просмотров на момент написания этого разбора), Colonelcassad (249 000), „Шейх Тамир“ (129 000), „Первый народный | Новости“ (113 000), „Олег Царёв“ (101 000), „Кот Костян“ (90 000), „Z-News | Армия Z 18+„ (71 000) и др.
Президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Об этой поездке стало известно за пару дней до мероприятия, 26 февраля Белый дом официально подтвердил приглашение. Во время встречи между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошёл спор, после чего украинский лидер досрочно покинул Белый дом.
Несмотря на то что встреча пошла не по плану, вплоть до конфликта в Овальном кабинете принимающая сторона вела себя по отношению к украинским коллегам вежливо и в соответствии с дипломатическими протоколами. Трамп лично встретил Зеленского у входа в Белый дом, а в начале встречи заявил, что для него честь принимать коллегу в Вашингтоне. Такое проявление уважения — общепринятая практика, однако маловероятно, что встреча могла начаться как обычно после первого в истории отказа покрыть расходы на участие делегации.
При планировании официальных визитов глав государств в США принимающая сторона обычно берёт на себя затраты, связанные с пребыванием делегации на территории страны, включая проживание, внутренний транспорт и организацию официальных мероприятий. За планирование отвечает отдел визитов Госдепартамента США. Однако в открытых источниках нет информации о случаях, когда администрация отказывалась покрывать расходы какой-либо иностранной делегации.
В качестве доказательств того, что администрация Трампа решила не оплачивать визит Зеленского в конце февраля, в социальных сетях распространяется скриншот заметки The Wall Street Journal. Если верить изображению, материал называется Ukraine paid for its delegation’s visit and stay in the U.S. („Украина оплатила визит и пребывание своей делегации в США“). Подзаголовок гласит, что это первый случай, когда администрация Трампа отказалась покрывать расходы иностранной делегации. Поиск по ключевым словам на официальном сайте издания показал, что на сегодняшний день там нет статей с таким заголовком. Подобной информации нет и в верифицированных аккаунтах издания в социальных сетях (X, Facebook, Instagram, YouTube).
Можно предположить, что WSJ скрыла заметку со своего сайта. О визите президента Украины в США стало известно за пару дней до мероприятия. Учитывая, что скриншот начал распространяться 28 февраля, в день самой встречи, опубликовать заметку с таким заголовком могли в тот же день. Судя по скриншоту, новость была размещена в подрубрике Policy. В сервисе Internet Archive сохранилась копия этой страницы за 28-е число, она сделана в 13:56 GMT (16:56 по московскому времени), то есть ещё до того, как Зеленский прибыл в Белый дом. В архивной версии публикация с таким заголовком также отсутствует.
В других авторитетных источниках тоже нет никакой информации о том, что расходы украинской делегации не были покрыты. Всё это говорит о том, что скриншот Wall Street Journal, судя по всему, был подделан.
Сфабрикованное изображение впервые появилось в Telegram-канале „Одесса za победу“ 28 февраля в 16:17 по московскому времени, после чего начало расходиться и по другим аккаунтам. Вечером того же дня этот же поддельный снимок экрана распространился и в англоязычных аккаунтах в соцсети X, некоторые публикации набрали сотни тысяч просмотров. Канал „Одесса za победу“ регулярно встречается в разборах „Проверено“ как распространитель и первоисточник фейковой информации.
Спустя несколько дней эта же история вновь распространилась в соцсетях — на этот раз со ссылкой на ролик, якобы созданный агентством Bloomberg. 2–3 марта Telegram-каналы разместили сюжет, в котором говорится, что украинская делегация впервые сама оплатила свой приезд и пребывание в США. В нём также появилась дополнительная информация якобы от профессора Южного университета штата Юта Говарда Ши Мин Ху. Судя по видео, он заявил, что обычно такие встречи обходятся американскому бюджету в $4–7 млн. Эта запись распространилась не так активно — она появилась в каналах „Одесса za победу“ (5000 просмотров), „Укропский фреш“ (5000) и „По’острее“ (3000).
Впрочем, ролик также оказался поддельным: Bloomberg никогда не публиковал подобной информации и этого видео в своих верифицированных аккаунтах в YouTube, Instagram, Facebook. Говард Ши Мин Ху, который упоминается в ролике как эксперт, действительно, профессор Южного университета Юты. Он преподаёт основы гостиничного бизнеса, специализируется на международной кухне и кулинарии. Вряд ли такая специализация могла быть полезна при подборе эксперта для комментария об отказе оплачивать приезд делегации Украины в США. Тем не менее „Проверено“ не удалось найти в открытых источниках каких-либо подтверждений, что Ху давал комментарий для Bloomberg.
Как и скриншот WSJ, эту видеозапись первым опубликовал канал „Одесса za победу“ 2 марта в 11:33 по московскому времени, однако ролик не вышел за пределы русскоязычных Telegram-каналов.
Таким образом, авторитетные американские издания не сообщали, что администрация Трампа впервые в истории отказалась покрывать расходы украинской делегации на пребывание в США. Как скриншот WSJ, так и ролик Bloomberg — поддельные.
Итог: Фейк