Правда ли, что администрация Трампа отказалась оплачивать поездку украинской делегации в США?

В качестве доказательств того, что администрация Трампа решила не оплачивать визит Зеленского в конце февраля, в социальных сетях распространяется скриншот заметки The Wall Street Journal. Если верить изображению, материал называется Ukraine paid for its delegation’s visit and stay in the U.S. („Украина оплатила визит и пребывание своей делегации в США“). Подзаголовок гласит, что это первый случай, когда администрация Трампа отказалась покрывать расходы иностранной делегации. Поиск по ключевым словам на официальном сайте издания показал, что на сегодняшний день там нет статей с таким заголовком. Подобной информации нет и в верифицированных аккаунтах издания в социальных сетях (X, Facebook, Instagram, YouTube).