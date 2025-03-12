Правда ли, что администрация Трампа отказалась оплачивать поездку украинской делегации в США?

При планировании официальных визитов глав государств в США принимающая сторона обычно берёт на себя затраты, связанные с пребыванием делегации на территории страны, включая проживание, внутренний транспорт и организацию официальных мероприятий. За планирование отвечает отдел визитов Госдепартамента США. Однако в открытых источниках нет информации о случаях, когда администрация отказывалась покрывать расходы какой-либо иностранной делегации.

Несмотря на то что встреча пошла не по плану, вплоть до конфликта в Овальном кабинете принимающая сторона вела себя по отношению к украинским коллегам вежливо и в соответствии с дипломатическими протоколами. Трамп лично встретил Зеленского у входа в Белый дом, а в начале встречи заявил , что для него честь принимать коллегу в Вашингтоне. Такое проявление уважения — общепринятая практика, однако маловероятно, что встреча могла начаться как обычно после первого в истории отказа покрыть расходы на участие делегации.

Президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Об этой поездке стало известно за пару дней до мероприятия, 26 февраля Белый дом официально подтвердил приглашение. Во время встречи между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошёл спор, после чего украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

В качестве доказательств того, что администрация Трампа решила не оплачивать визит Зеленского в конце февраля, в социальных сетях распространяется скриншот заметки The Wall Street Journal. Если верить изображению, материал называется Ukraine paid for its delegation’s visit and stay in the U.S. („Украина оплатила визит и пребывание своей делегации в США“). Подзаголовок гласит, что это первый случай, когда администрация Трампа отказалась покрывать расходы иностранной делегации. Поиск по ключевым словам на официальном сайте издания показал, что на сегодняшний день там нет статей с таким заголовком. Подобной информации нет и в верифицированных аккаунтах издания в социальных сетях (X, Facebook, Instagram, YouTube).

Можно предположить, что WSJ скрыла заметку со своего сайта. О визите президента Украины в США стало известно за пару дней до мероприятия. Учитывая, что скриншот начал распространяться 28 февраля, в день самой встречи, опубликовать заметку с таким заголовком могли в тот же день. Судя по скриншоту, новость была размещена в подрубрике Policy. В сервисе Internet Archive сохранилась копия этой страницы за 28-е число, она сделана в 13:56 GMT (16:56 по московскому времени), то есть ещё до того, как Зеленский прибыл в Белый дом. В архивной версии публикация с таким заголовком также отсутствует.

В других авторитетных источниках тоже нет никакой информации о том, что расходы украинской делегации не были покрыты. Всё это говорит о том, что скриншот Wall Street Journal, судя по всему, был подделан.

Сфабрикованное изображение впервые появилось в Telegram-канале „Одесса za победу“ 28 февраля в 16:17 по московскому времени, после чего начало расходиться и по другим аккаунтам. Вечером того же дня этот же поддельный снимок экрана распространился и в англоязычных аккаунтах в соцсети X, некоторые публикации набрали сотни тысяч просмотров. Канал „Одесса za победу“ регулярно встречается в разборах „Проверено“ как распространитель и первоисточник фейковой информации.