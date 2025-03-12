Кая Каллас: теперь Россия должна продемонстрировать готовность к миру
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз приветствует совместное заявление Украины и США после их встречи в Саудовской Аравии, включая предложения о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США.
Европейский союз готов в полной мере участвовать в поддержке предстоящих шагов вместе с Украиной, США и другими партнерами.
„Цель Европейского союза — поддержать Украину в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН и международного права. Предложение о прекращении огня — если оно будет принято Россией — может стать важным шагом в этом направлении. Теперь России предстоит продемонстрировать свою готовность к достижению мира“, — сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.
Европейский союз приветствует усилия Саудовской Аравии по проведению этих обсуждений, отмечается в сообщении.
Мяч на стороне России
Высказалась Каллас и в социальных сетях.
„Я приветствую переговоры США и Украины в Джидде, в частности, по прекращению огня и возобновлению помощи США в сфере разведки и безопасности Украине, а также в гуманитарной сфере. Мяч, как всегда, на стороне России. ЕС сделает все возможное для достижения справедливого и прочного мира“, - написала она в X.
Как мы писали ранее, переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии прошли продуктивно, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
„Я могу заверить вас и всех здесь, среди американцев, что новости, которые мы получили с этой встречи <...> позитивны, а встреча продуктивна“, - сказала она.
Советник президента США Майк Уолтц заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с российскими представителями, чтобы обсудить результаты переговоров с Украиной и прекращение огня.
Госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что мяч теперь на стороне России. Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа России. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.