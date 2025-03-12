Кая Каллас: теперь Россия должна продемонстрировать готовность к миру

Европейский союз готов в полной мере участвовать в поддержке предстоящих шагов вместе с Украиной, США и другими партнерами.

„Цель Европейского союза — поддержать Украину в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН и международного права. Предложение о прекращении огня — если оно будет принято Россией — может стать важным шагом в этом направлении. Теперь России предстоит продемонстрировать свою готовность к достижению мира“, — сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

Европейский союз приветствует усилия Саудовской Аравии по проведению этих обсуждений, отмечается в сообщении.

Мяч на стороне России

Высказалась Каллас и в социальных сетях.

„Я приветствую переговоры США и Украины в Джидде, в частности, по прекращению огня и возобновлению помощи США в сфере разведки и безопасности Украине, а также в гуманитарной сфере. Мяч, как всегда, на стороне России. ЕС сделает все возможное для достижения справедливого и прочного мира“, - написала она в X.

Как мы писали ранее, переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии прошли продуктивно, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

„Я могу заверить вас и всех здесь, среди американцев, что новости, которые мы получили с этой встречи <...> позитивны, а встреча продуктивна“, - сказала она.

Советник президента США Майк Уолтц заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с российскими представителями, чтобы обсудить результаты переговоров с Украиной и прекращение огня.

Госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что мяч теперь на стороне России. Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа России. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить